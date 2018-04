La fanesca cruza las fronteras de la fe

La Semana Santa es tiempo de reflexión, gozo, pero también la alfombra para que la gastronomía ecuatoriana muestre sus sabores. Durante estos días, los paladares centran su atención en degustar la tradicional fanesca.

Siendo un país tan diverso no es extraño que este plato tenga significados diferentes para quienes la consumen. Para unos es muestra de fe y tradición mientras que otros se concentran en resaltar el valor nutritivo que el platillo tiene.

Giovanni Burneo es uno de aquellos que pese a no profesar creencia alguna consume de este plato. “Yo no soy católico, ni de ninguna religión, pero me gusta y preparo la fanesca. Bajo mi concepto gastronómico la fanesca es un plato bastante nutritivo por los diversos granos que contiene”, ratifica.

Esta comida, preparada con vegetales tiernos, bacalao seco y leche, es atribuida a una tradición católica. Sin embargo, Jonathan Córdova es otro de los que degusta del platillo sin pertenecer al grupo de creyentes. “A mi padre y a mí siempre nos ha gustado la fanesca. Desde niño me invitaba a comer y me contaba las leyendas y los hechos, incluso cuando él nunca fue católico”.

Córdova, quien profesa el panteísmo, prefiere creer que la fanesca fue adaptada de un plato prehispánico en honor al “Nuevo sol” (el inicio del nuevo año agrícola). Él insiste en que en ese tiempo se la preparaba solo con granos y vegetales, sin el actual pescado seco. “La fanesca me parece un plato delicioso, siento que en cada bocado me como siglos de historia y trabajo”, sostiene.

Para otros, la fanesca guarda un sabor a familia. “Para mí representa el amor de mamá. Cuando pienso en este plato, mi imagen es verla a ella haciendo ollas gigantes de fanesca para toda la familia, conocidos y desconocidos. Es volver a ella”, explica la gestora cultural Yoya Gutiérrez.

Si bien es cierto, la religión católica es la predominante a otras creencias que viven la Semana Mayor a su manera. La diversidad de creencias encuentran en la fanesca su punto de convergencia. Un plato que no conoce límites de fe cuando de disfrutarlo se trata.

Cada ingrediente tiene significado

La mística receta de la fanesca se caracteriza por su composición de doce granos. Cada uno de ellos representa a los doce apóstoles de Jesucristo.

Esta no es la única lectura que los ingredientes tienen. El chocho, por ejemplo, simboliza al discípulo que traicionó a Jesús (Judas). A este grano se lo deja en agua durante siete días, simulando un proceso de purificación.

La cebolla es otro de los casos. En sentido figurado se asocia a las lágrimas derramadas por las mujeres que acompañaron a Jesús en el viacrucis.

También sobre el bacalao se tejen varias teorías. Unos insisten en que representa la multiplicación de los panes y de los peces, mientras que otros afirman que este elemento personaliza a Jesús.