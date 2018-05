Carlos Andrés Vera: “El país aprendió a aplaudir la violencia desde el poder”

No hay acción sin consecuencia ni coincidencias oportunas. Para Carlos Andrés Vera, ‘Propagandia’ fue una oportunidad para unir los hechos y establecer una narrativa sobre las estructuras comunicacionales en la época del correísmo.

- ¿Cómo nació este documental? ¿Qué objetivos te pusiste al empezar la investigación?

- ‘Propagandia’ nació a partir de las últimas elección cuando las estrategias ilegítimas que el correísmo usó para perpetuarse en el poder fueron obvias. Creí que cabía un análisis del fenómeno que lo permitió y que empezó en el 2006 con la construcción de un estado que básicamente se encargó de reemplazar a políticas públicas responsables por eslóganes publicitarios y para hostigar y silenciar a los opositores.

- ¿Qué elementos convergieron para crear este estado de propaganda?

- Primero, la incautación de once medios que nunca fueron vendidos y la creación de otros 15 propios que eran utilizados para difundir propaganda y como instrumentos de persecución. Luego tenías al mismo presidente que era el actor central de este circo, un caudillo que hizo de su gobernanza un show a través de las sabatinas, desde donde dictaba sentencia y hostigaba a sus opositores.

-¿Cómo influyó esta estructura comunicacional en la percepción de la política, el periodismo y la realidad?

- El país se acostumbró a aplaudir la violencia desde el poder. Los ciudadanos pasaron de cuestionar al poder y sus abusos a aplaudir al poder y sus abusos. Eso se dio gracias al fenómeno de la propaganda; ese es el legado más oscuro que deja.

- El documental tiene sus detractores. Hay quienes indican que es imparcial. ¿Se hizo un intento por entrevistar a los miembros del exgobierno?

- La película no es imparcial ni pretende serlo. Era imposible entrevistar a Correa o a los hermanos Alvarado... Aun así, el documental muestra hechos que sucedieron y hace críticas que tienen un valor.. Creo que en el peso de estos hechos es donde el público puede determinar si esa visión es o no es válida.

- Se formó una fuerte polémica cuando se supo que las grandes cadenas de cine no iban a transmitir el documental. ¿Considera que se debe al miedo o a la conveniencia?

- Eso habría que preguntárselos a ellos, sobre todo a los dueños de Multicines que me han dado razones que suenan más a excusas. Aun así yo sí creo que las cadenas tienen derecho a elegir qué contenidos muestran o no en sus espacios. Lo que sí quiero dejar claro es que no muestran ‘Propagandia’ porque tiene un contenido que incomoda a los accionistas de estas cadenas.

- ¿Cómo se difundirá?

- Se presentará en los EDOC y en las salas de Ocho y Medio. De ahí buscaremos plazas, parques, donde podamos.

Horas después de esta entrevista la cadena Cinemark anunció que el filme se proyectará en Quito y Guayaquil desde el 24 de mayo.