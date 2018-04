Estrés, detonante en enfermedades de la piel

El estrés no respeta edad, clase social ni género. Es considerado uno de los factores más reincidentes frente a enfermedades de las personas tomando un papel importante y de alto riesgo en la salud.

La piel es uno de los órganos más visibles, involucrada en las actividades que diariamente realizamos, por ende está expuesta a muchas enfermedades que con el tiempo empeoran por el exceso de estrés y vida desordenada.

El dermatólogo Enrique Loayza afirma que hay enfermedades de la piel que afectan la parte emocional del paciente, especialmente crónicas.

“En la psoriasis se ha comprobado que el paciente se enfrenta a situaciones que causan estrés, como pérdida del trabajo, enfermedad de algún familiar o cosas por estilo, su enfermedad se agrava. Cuando el paciente supera esta etapa, la enfermedad vuelve a un estado natural pero no desaparecerá”, expresó.

Loayza, hace hincapié en que para las enfermedades de piel se tendría que pedir ayuda a un psicológico y de esta manera ayude a superar un momento crítico de su vida y de esta forma regenerar su estado general de salud.

“La dermatitis atópica causa problemas de estrés en el paciente porque es una enfermedad que ocupa toda la etapa de la niñez hasta la pubertad. Logra afectar el entorno familiar”, asegura.

El especialista precisa que el estrés depende de la edad del paciente y de la mano va la gravedad de la enfermedad. Un niño no logra definir con exactitud lo que es el estrés, pero la enfermedad en el caso de una dermatitis atópica con síntomas como picor, piel reseca, entre otros hace que sí altere a su salud emocional y detone en el estrés.

Este es el caso de Rosa Salazar, ama de casa de 45 años que sufre de psoriasis. “Todo comenzó por una picazón constante, se me enrojecía la piel específicamente en el brazo izquierdo, además aparte de eso un sarpullido inexplicable”, comenta.

“No es causa de enfermedad en la piel el estrés”, aclara, “una enfermedad de la piel, dada las condiciones particulares de ella, puede alterar el estado emocional; el estrés sería una consecuencia ya que al someterse a procesos largos de tratamientos, cambiar de médico, no ver mejorías y hay un avance muy poco en la mejoría conducirá a tener este tipo de problema como es el estrés”, desarrolló.

“Una vez que supe que tenía esa enfermedad en la piel me desesperé y quizás eso hizo que pierda por completo la calma en mi vida cotidiana”, agrega. Así, su estrés se intensificó. Durante ese período, tuvo problemas en su familia y su estado no mejoró. La depresión, el estrés y demás factores le jugaban mal para su recuperación inmediata. “El doctor me dijo que era producto de estrés y problemas de mi hogar”, dice.

La experta Virginia Miranda dice que la ayuda de la familia es importante, en especial aquellas personas que son sensibles y soportan de mala forma la enfermedad, además pedir ayuda psicológica o en casos extremos, de un psiquiatra.

Recomendaciones médicas

Aunque la psoriasis, dermatitis, vitiligo, prurito,entre otras, no representan riesgo de vida, sí lo hacen en el estado emocional.