La sazón afro enamora la tierra de los colorados

La gastronomía imbabureña se apoderó del gusto de los habitantes de Santo Domingo. Narcisa Calderón, una afrodescendiente ataviada con el típico turbante y la colorida vestimenta que caracteriza a las mujeres de su etnia en el Valle del Chota, tiene casi una década deleitando con sus platillos a los habitantes de la provincia que la acogió.

Ella prepara y sirve a sus clientes encocado de mariscos, sancocho de pescado, camarones, pescado frito, cangrejos y el apetecido tapao arrecho, todos platos típicos de la gastronomía esmeraldeña. Atribuye a los mariscos frescos y de buena calidad el éxito de su negocio. Como una herencia de su pueblo, emplea especias y verduras frescas que afirma le dan un sabor especial a las preparaciones y evita usar condimentos procesados.

“Mis clientes me preguntan las recetas, pero dicen que no les queda igual. Para mí no hay secreto, todo depende del amor que se le ponga a la preparación”, confesó.

Aunque nació en el Valle del Chota, creció entre Santo Domingo y Esmeraldas, donde adquirió todos los truquitos de la gastronomía del pueblo afro de la Costa. Agregó que siente una alegría inmensa saber que la comida de sus ancestros gusta tanto a los habitantes de la tierra tsáchila.

Uno de los platos especiales que ‘Nachita’, como es conocida en el sector Narcisa, prepara es el ‘tapao arrecho’; un caldo que combina mariscos, carnes y embutidos, al que los consumidores lo han catalogado como afrodisíaco. “Es sabroso, muy rico, lleva pescado, camarón, pollo, costilla, chorizo, longaniza, y como aquí les encanta el cangrejo, se lo adicioné”, explicó la experimentada cocinera, quien asegura que el preparado es cien por ciento de origen esmeraldeño.

La mezcla de sabores y combinación de productos de “mar y tierra” lo hacen tan apetitoso. “La gente viene y lo pide como afrodisíaco, es algo que no podemos certificar, solo el que lo prueba puede saber”, sostuvo Shirley.

Además de exótico y nutritivo, el plato es gigantesco. Por eso lo sirven en un plato profundo, sin embargo los cangrejos sobresalen en la parte superior. “Se lo comen entre dos o tres personas, todo depende del cliente”, agregó la joven.

En la provincia tsáchila se estima la residencia de al menos 47 mil afros, según Noralina Mina, vicepresidenta de la Federación de Afrodescendientes de Santo Domingo. En el territorio constan diez asociaciones independientes que los agrupan.

La dirigente señaló que por la riqueza cultural y ancestral de su pueblo varios emprendimientos, especialmente los gastronómicos, han tenido aceptación en la tierra tsáchila. “Es que es una sazón especial y también la variedad de platos lo que gusta de nuestras raíces culinarias”, detalló. Agregó que considera que su pueblo tiene mucha cultura y que esta ha sido compartida en los territorios donde habitan, como en Santo Domingo, por ejemplo, y que es beneficioso para ellos, pues así pueden preservarlas a nuevas generaciones.

Su aderezo llega desde Esmeraldas

Otro esmeraldeño que comparte las costumbres y sazón de su pueblo en Santo Domingo es Frixon Angulo, más conocido como Marimba. “No usamos condimentos artificiales, él emplea orégano, cebollín, chirará y hierbita, todas plantas naturales que usaban nuestros ancestros”, dijo el cocinero. Confesó que la mayoría las trae desde Esmeraldas, pues en la localidad no las encuentra. Algo que resalta en su cocina es que usa la batea, que es un utensilio de madera en forma de bandeja para mezclar y moler plátano. (F)