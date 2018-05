Zach Braff está dispuesto a ser parte de una reunión de Scrubs

El capítulo final de Scrubs se transmitió en 2009, y desde entonces los fanáticos de la serie sueñan con una reunión del elenco.

¿Será posible? Al parecer sí, pues Zach Braff, quien daba vida a J.D. Dorian en el programa, dio a entender que estaría dispuesto.

“Talvez si hubiera una película de TV o algo, o no sé, en alguna encarnación, estaría interesado”, dijo Braff durante The Late Late Show with James Corden.

Estas declaraciones emocionaron inmediatamente a los fans, que dejaron sus comentarios de emoción en el video de YouTube. “Por favor Netflix, haz que esto suceda” y “Scrubs es mi show favorito de todos los tiempos”, fueron algunas de las reacciones.

Scrubs inició en 2001 y contaba a modo de comedia las vivencias personales y profesionales de varios personajes que trabajan en un inusual hospital llamado Sacred Heart.