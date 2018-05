Demi Lovato y Christina Aguilera unen fuerzas en ‘Fall in Line’

La colaboración entre las artistas estadounidenses Demi Lovato y Christina Aguilera se mantiene entre lo más comentado de internet.

El pasado 20 de mayo, Fall in Line fue presentada en la gala de los Premios Billboard 2018, y desde entonces su popularidad no ha parado. A cinco días después de su lanzamiento el audiovisual se mantiene en el doceavo puesto de las tendencias de YouTube.

¿Qué trae de nuevo esta canción?, pues sobra mencionar la gran combinación entre las voces de Lovato y Aguilera, pero lo que llama la atención es el mensaje feminista que las cantantes presentan en esta oportunidad.

“Niñas, escuchen atentamente porque nadie me dijo, pero mereces saber que en este mundo, no estás en deuda. No los debes tu cuerpo y tu alma”, son las primeras palabras interpretadas por Aguilera en la canción.

La historia del clip se desarrolla en una prisión futurista, donde las cantantes fueron encerradas desde que eran niñas. El video de casi cinco minutos ya superó los cuatro millones de visualizaciones en esta plataforma.

La historia también se puede interpretarse como analogía de la infancia de las intérpretes. “Tal vez nunca va a cambiar, pero tengo la intención de mostrar mi fuerza y tengo derecho a decir lo que pienso”, se repite en la melodía.