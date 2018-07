Las reclusas de Lichfield llegan a otro mundo

Otro mundo. Así presenta Netflix a la nueva y sexta temporada de Orange is the New Black a través del tráiler que acaba de colgar en YouTube. Una nueva cárcel, nuevas rivales, nuevos personajes e incluso nuevos uniformes es lo que se aprecia en este clip que da un abrebocas a lo que será la nueva entrega de la vida de las reclusas de la Penitenciaría Federal de Litchfield.

Luego de un agitado final de temporada, las mujeres son llevadas a máxima seguridad y además se verán obligadas a enfrentarse a entrevistas personales de parte de los investigadores para saber qué exactamente pasó antes de que llegaran allí.

La nueva temporada estará disponible en la plataforma de streaming a partir del 27 de julio próximo. Si quiere conocer qué otras sorpresas le deparan a los fanáticos de la serie, vea el video que acompaña esta nota.