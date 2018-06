Los 30 años de Luis Rueda

Desprendido de su último álbum Adrede, el cantautor rock Luis Rueda, presenta Del mismo dolor la misma fuerza, nombre del cuarto single del disco, lanzado esta vez en formato live session.

El video se grabó en Atiko Music Studio, musicalmente crudo y visceral, propone desde la letra un enfoque de fortaleza frente a los avatares del destino.

“En estos tiempos donde se exalta y promueve un culto a la victimización, estoy interesado en proponer otra vía de entendimiento a esta problemática. Sé lo que es perder todo, he sentido discriminación toda mi vida por ser músico, por no tener dinero, y de un tiempo acá hasta por mi edad. Mas en lugar de la queja estéril, de protestar contra el fantasma de un sistema opresor, hurgo en mi interior las respuestas y saco mi lección del mismo pozo. Busco elementos de comprensión que me permitan desarrollar mi resiliencia, esa habilidad de superar mis propios traumas y debilidades, adaptándome de una manera positiva a las adversidades. Este es el camino personal que elijo y quiero compartir como artista”, sostiene el músico.

El videoclip se estrenó el domingo pasado, y está ya disponible en el canal de YouTube de Atiko Music Studio.

Por otra parte, como inicio a sus festejos por estos 30 años en los escenarios, el músico hará un recorrido diverso por su extensa discografía con un show en vivo que lo pone de vuelta en los grandes escenarios.

El concierto es este sábado 30 de junio, a las 19:00, en la Plaza Colón (faldas del cerro Santa Ana) dentro de la programación del festival Musimuestras de Occidente, junto a Ludovico y Chajo y Efecto Reflejo. Entrada libre.