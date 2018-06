Esto es lo que Netflix trae a su pantalla en julio

Nuevas historias y estrenos trae la plataforma de streaming para este nuevo mes que inicia. La temporada 9 de Archer, la sexta entrega de Orange is the New Black y novedades como Los 8 más odiados, llegan a la pantalla de Neflix Latinoamérica este mes.

También el 20 de julio puede esperar Papá con honores, y e 27, Bienvenidos a la familia.

¿Qué hay de la serie de El Chapo? Pues también la veremos en julio, estrenando su tercera temporada. Si quiere saber más, vea el video arriba y prepárase para sus maratones favoritas.