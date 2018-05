Frozen invade Brodway con la voz de Caissie Levy

La espera de los fanáticos ha terminado. Frozen será levado a Brodway de la mano de Caissie Levy. La poderosa voz de la canadiense golpea todas las notas correctas de la transformación emocional de Elsa, en el conocido tema Let it go.

El video que Disney on Brodway publicó el pasado 10 de mayo lleva a los espectadores desde los estudios de grabación de Levy, hasta los bastidores, donde ella y los miembros del elenco Patti Murin (Anna), Jelani Alladin (Kristoff), Greg Hildreth (Olaf) y John Riddle (Hans) se preparan para el espectáculo.

El audiovisual ya superó las cien mil visitas en YouTube, y hace que los se pregunten si esta es la mejor versión de Let it go.

El nuevo musical de Broadway se inauguró el pasado jueves 22 de marzo y ya ha establecido récords de taquilla.