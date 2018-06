Sorber: La disculpa de Demi Lovato por volver al alcohol

La cantante estadounidense, Demi Lovato, lanzó el video de su sencillo Sorber, en el cual confiesa y se disculpa con su familia por volver a beber.

El pasado 15 de marzo, la intérprete celebró seis años de sobriedad, sin embargo, en su último tema cuenta que ha recaído en su adicción. “Mamá, siento no estar sobria... Y papá discúlpame por las bebidas que derramé en el suelo... A los que nunca me dejaron... Ya pasamos por esto y lo siento, ya no estoy sobria”, forma parte de la letra de la canción.

Como adelanto de Sorber, Lovato publicó en su cuenta de Twitter un fragmento del video y señaló que diría su “verdad”, aunque a mucha gente no le gustaría. En la primera parte del tema la cantante menciona su lucha con el síndrome de abstinencia. “Despiértame cuando los temblores se hayan ido, y los sudores fríos desaparezcan... Llámame cuando se acabe”.

La rapera y compositor australiana, Iggy Azalea, envió su apoyo a Lovato mediante su cuenta de Twitter. “Me desperté y oí Sober. Estoy tan orgullosa por ti por haber tenido el coraje para revelar tu verdad nuevamente al mundo. No es fácil. Estoy aquí para ti, amiga”, publicó la artista, quien también estuvo presente en la fiesta por los seis años de sobriedad de la exchica Disney.