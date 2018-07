Ant-Man and the Wasp llega a los cines

Ant-Man and the Wasp, la película número 20 del estudio Marvel, y The First Purge son los principales estrenos del fin de semana en EE.UU.

Ant-Man and the Wasp, de Peyton Reed, funciona como secuela de Ant-Man y de Captain America: Civil War con una historia centrada en la misión por encontrar a Janet (Michelle Pfeiffer), la madre de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), que desapareció en el subatómico Reino Cuántico mientras trataba de desarmar un misil nuclear ruso.

Para ello, Hope contará con Scott Lang (Paul Rudd) y su traje con poderes, que le permite reducir o engrandecer su tamaño, para completar la misión.

La película se convierte en una mezcla de comedia y acción como se muestra en los adelantos lanzados por Marvel.

El filme también profundiza en la idea del universo cuántico, que podría ser clave en Vengadores 4, según señala el portal español 20 Minutos. Además, la primera de las escenas poscréditos, que llega pronto, está directamente vinculada con el final de Infinity War y deja un intrigante cliffhanger—coloca a uno de los personajes principales en una situación extrema al final de un capítulo— al que cuesta imaginar solución.