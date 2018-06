James Corden y Adam Levine fueron parados por la policía

El carpool karaoke de Adam Levine, vocalista de Maroon 5, y el comediante, James Corden, tuvo más que canto y risas.

El programa inició con un saludo —un poco extraño— entre ambos y rápidamente la primera canción en sonar fue Moves like jagger. Luego continuaron bromeando sobre la historia detrás del nombre de la banda.

En esta ocasión —mientras ambos coreaban She Will Be Loved— fueron alcanzados por una patrulla que encendió su sirena, como señal de que debían detenerse. Corden reacciona con un nervioso “¿Qué quiere la policía?”, antes de bajar las ventanillas.

“Necesito que te detengas para que puedas cantar para mí”, fue lo primero que les dijo el policía, y luego agregó que estaban “ralentizando el tráfico”. Al detener el vehículo, el agente solo les recomendó que tengan cuidado. “Estamos teniendo cuidado”, fue la respuesta de Corden entre risas, después de esto simplemente se alejó y les deseó un buen día.

Corden reconoció haberse puesto nervioso, y Levine por el contrario, se mostró tranquilo ante la inesperada intromisión. El viaje continuó con Sugar como siguiente melodía en su lista.

Finalmente el viaje terminó en una pista de carreras, donde el cantante tuvo que conducir mientras respondía preguntas al azar.

Marron 5 acaba de lanzar su nuevo video titulado Girls like you, con Cardi B.