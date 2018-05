Violencia escolar: ¿Cómo le hablo a mi hijo de ella?

Para Diana Mancero, la mejor forma de abordar estos temas es con el ejemplo. Si los hijos observan en su casa el trato amoroso y respetuoso entre sus padres y hermanos, ellos imitarán también ese comportamiento en su escuela. Es fundamental enseñarles a vivir en armonía, sin agredir a los demás, que aprendan a socializar y a comunicar lo que no les agrada. Si se les da esa seguridad y libertad, serán capaces de contar si escuchan o ven algo que va en contra de los valores inculcados.

Este caso salió a la luz pública, ¿pero qué pasa con los que se quedan en el silencio? Conversamos con Espín y con Diana Mancero, educadora de párvulos con máster en Neuroeducación Emocional y Cognitiva, y propietaria en sociedad del centro Happy Family Ecuador y el maternal Tía Diana. Ambas explican cómo los padres pueden abordar con sus hijos el tema de la violencia dentro del aula, y así impedir que esta tome asiento en los pupitres, para que ellos no sean víctimas, victimarios ni espectadores.

Las divisiones entre estudiantes conllevan a la formación de diversos grupos que influyen negativamente en el aula de clases, porque se cae en la crítica, juicios y rivalidades, perdiéndose la unión, solidaridad y colaboración. “A los chicos hay que involucrarlos en proyectos que los hagan trabajar en equipo porque de esta manera ya no se individualizan, dejan el ‘yo’ por el ‘nosotros’. Los chicos deben entender que cada persona es valiosa por lo que tiene principalmente en su interior”, enfatiza Mancero.

Interésese por la vida escolar de su vástago. No se limite solo a las notas y calificaciones. Converse y escúchelo, aconseja Espín, quien insta a formular estas interrogantes: ¿Qué tal te fue en la escuela?, ¿con quién juegas en los recreos?, ¿quiénes son tus amigos?, ¿alguien se burla de ti o de algún compañero?, ¿alguno del salón le pega a otro?

2. Si su hijo se enteró de casos como el de la menor que falleció por la golpiza de sus compañeros de salón (porque lo vio en la televisión, lo comentó alguna persona, etc.), aproveche la oportunidad para hablar con él del tema, mediante un lenguaje claro acorde a su edad. No lo agobie con muchos detalles, dígale lo necesario y recuerde siempre darle una enseñanza. Por ejemplo, indíquele que si conoce de algo así, lo cuente, sugiere Mancero.

4. Nunca le diga “Si te pegan, pega” es el consejo de Espín, pues esto solo fomenta el círculo de la violencia. Lo ideal es enseñarle herramientas asertivas de reflexión y que se defienda impidiendo que lo golpeen, haciendo valer sus derechos como persona, con valentía. Mancero recomienda que le diga al agresor: “No me pegues, porque no se golpea a nadie”. Si lo siente firme, no lo vuelve a tocar.