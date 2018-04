Sophy Castañeda: fiel seguidora de la moda

Llegamos al hogar de la creativa y asesora de moda Sophy Castañeda. Nos recibe con una sonrisa y de inmediato nos lleva hacia la zona más importante de su hogar: su habitación, sitio donde reposa un gran armario que según describe, representa su tesoro de toda la vida. Allí juega todos los días con las combinaciones mientras arma sus versátiles looks.

En él observamos un nutrido y ordenado espacio en donde guarda variedad de zapatos, carteras, vestidos, blusas, pantalones, faldas... y donde la diversidad de colores y texturas se destacan. Es ahí donde ella define su estilo como clásico y elegante, pero sin temerle a los estampados o lentejuelas.

Eso sí, el elemento al que le tiene un especial cariño y con el que combina casi todos sus looks diarios, son las faldas largas. No se limita a un evento u ocasión para elegir usarlas. Ya sea con blusas llanas o coloridas: “lo importante es sentirme cómoda y lucir lo que me identifique”.

Rebela que para mantener su piel suave y protegida, todas las mañanas se aplica hidratante seguido de bloqueador solar; y antes de dormir no puede faltar la crema de activación celular.

Guerra a la rutina

Además, le declara la guerra a la rutina y lo demuestra en la versatilidad de los looks que durante su vida ha realizado a su cabello: desde el rubio oscuro y café hasta mechones rojos y negros sumado a una variedad de estilos de cortes. “Mi cabello es un elemento más que busco que me represente al 100 %”.

Actualmente luce un cuidado y brillante cabello rubio, corte undercut (rapado en la parte de abajo, largo hasta los hombros) junto a un short bob. “Jamás volvería a ser una mujer de pelo largo”.

Desde los 9 años

Su pasión por la moda no es pura casualidad. A los 9 años de edad cuando salía de compras con su mamá, por sí misma elegía lo que quería vestir y siempre era lo más bonito y caro. A partir de los 19 años, es cuando empieza a armar su clóset con clásicos “elementos de moda de todas las épocas”.

Sophy ama los años 20, época dorada de la moda a la que cree pertenecer y a la que describe como su fuente de inspiración... De ella ama el diseño de faldas con vuelos y sobre todo, resalta la emancipación a nivel social de las mujeres: “empezaron a ser más activas laboralmente y poco a poco empezaron a dejar los vestidos enormes y mostrar los tobillos...”.

Amor e inversión a largo plazo

Los zapatos son su pieza favorita de colección. Más de 100 pares ocupan la mayor parte de su armario, predominan los de taco sin dejar atrás las botas, sandalias o deportivos. Sus marcas favoritas son “Louis Vuitton, por su diseño clásico pero sexys; y Coach por tener la horma más cómoda que he podido usar”, resalta. También destaca otras marcas con buena marroquinería y diseños que siguen los de alta costura.

Otra de sus pasiones es comprar carteras de la más alta calidad, lo cual le garantiza años de durabilidad.. Recomienda a las mujeres tener tres carteras: estilo ejecutivo, paseo y para fiestas, en varios tamaños y colores. De las 8 que tiene: una clásica Chanel negra (estilo años 20) y otra turquesa de Carolina H. son sus favoritas porque permiten combinarse con colores claros, básicos y de contraste. La joven fashionista declara que estar a la moda no significa imitar la forma de vestir de otras personas sino conservar el estilo, según la personalidad. “Comprar es invertir pensando en el futuro. Adquieres cosas que tus hijas podrían heredar”.

Datos

-Pequeños detalles: los cinturones además de combinarlos con el tradicional pantalón, los utiliza con vestidos o faldas; posee muchas gafas, le encantan los anillos y los clásicos aretes de brillantes y perlas.

-Creadora de marcas personales: estudió Asesoría de Imagen Personal y este año aspira formar su propia escuela.

-Material ideal: recomienda que un buen calzado o cartera debe ser de cuero. Los sintéticos tienen menos tiempo de vida.