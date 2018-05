Personalidad + deporte = mayor rendimiento

¿Se inscribió en un curso de karate, pero resulta que no le gustan los deportes de combate y contacto; o se anotó en uno de vóley, pero a usted le gusta entrenar solo? Entonces tiene que escoger su actividad física de acuerdo con su personalidad, gustos y estilo de vida, para que esta compatibilidad le ayude y no termine abandonando en poco tiempo, no se sienta frustrado y al practicarlo no lo vea ni sienta como una carga. Es que hacer deportes no solo forma su cuerpo y le otorga vitalidad, también mantiene su salud emocional y mental. Para Eduardo Tigua, experto en psicología deportiva, lo primordial es la libre elección, según el gusto y preferencia de la persona, porque nada forzado es útil. Otro punto que destaca es el error de generalizar. Cada persona es un sujeto individual, mas hay rasgos generales en ciertos grupos deportivos, que se pueden considerar. “Es lo que se llama orientación vocacional, que no solo debe darse en lo laboral, sino chequear el perfil del individuo y verificar si engrana con el entrenamiento que quiere practicar”, señala Tigua. Una vez que escoge el deporte, para ser mejor tiene que complementarlo con otro tipo de entrenamiento, indica la entrenadora física Olga Carmigniani, “por ejemplo si me gusta correr sobre montañas, debo hacer pesas, para fortalecer mis músculos” puntualiza la entrenadora.