Oliva, el rey de los aceites

Está de compras en el supermercado y necesita un aceite de oliva. ¿Se le dificulta elegir entre los que hay en la percha? Sepa que el extravirgen es el ideal, más caro, pero lo vale, pues tiene un alto contenido de ácidos grasos buenos necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, ya que nos permiten absorber de mejor manera las vitaminas A, D, E y K; además de conservar una adecuada circulación sanguínea y salud cardiovascular. Sus antioxidantes naturales contribuyen a que se degrade más lentamente que otros óleos vegetales, explica Evelyn Ponce, directora del centro de asesoría nutricional Even Nutrición y miembro de la Asociación de Nutricionistas del Guayas (ANUG).

4 tipos

Existen cuatro y provienen de las aceitunas verdes, moradas y negras: el extravirgen, el virgen, el común y el orujo, precisa Christian Peñafiel, director de la carrera de Cocina de la Escuela Culinaria de las Américas. La diferencia entre ellos radica en la cantidad de prensados de la oliva: el extravirgen se obtiene del primero, el virgen del segundo, el común del tercero o cuarto y el orujo se lo extrae de las cáscaras y semillas de la aceituna, el cual es combinado con otros aceites. Los dos últimos son de menor calidad, mientras que los primeros conservan sus propiedades organolépticas intactas (olor, sabor, color, textura) y no contienen preservantes ni químicos que los alteren.

Que no humee

Muchas personas piensan que no se lo puede emplear para freír, pero sí es posible hacerlo con el extravirgen y el virgen, ya que no se descomponen ante el calor. Solo considere que la temperatura correcta sea de 160 a 200 ºC , es decir que no tiene que humear, porque perdería sus propiedades saludables y se activarían sustancias tóxicas, anota Peñafiel.