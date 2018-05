Así es mi mamá

Daniel Ortiz, comunicador quiteño, dice que su madre, Susana Simbaña, tenía apenas 16 años cuando él nació y afirma que ella es un ejemplo de modernidad, pues es “alegre, divertida y siempre me anima a viajar”. Destaca de ella su visión y su defensa por la igualdad de género. Y claro, le agradece su buena sazón.

Estricta

A esta madre no le tiembla la mano cuando de disciplinar se trata. Muchos le ‘temen’ y observan su régimen en el hogar como lo más parecido al de un cuartel. Siempre está ordenando, inculcando valores y se mantiene apegada a las reglas, dice la psicóloga Miriam Mena.

“Yo diría que mi mamá fue estricta, pero creo que esto es una demostración de amor”. Así opina Carlos Herrera, un joven emprendedor de origen peruano radicado en Guayaquil. Él valora el hecho de que no cualquier persona puede corregir a otra y hacerle ver sus errores, a pesar de que pudieras decir “odio a mi mamá”. “Lo he dicho y creo que no soy la excepción”, expresa. Al final, está seguro de que el afán de su madre era convertirlo “en un hombre de bien y lo consiguió”.

Solange Guerrero, comunicadora, también recuerda a su progenitora, Mercedes Valarezo, como una mujer “extremadamente estricta” que ponía horarios a la televisión y castigaba una falta ortográfica. Dice que aunque fue parte de una generación en la que la única obligación de una mujer era velar por el bienestar del hogar, desde niña la motivó a estudiar, trabajar y ser independiente.

“Para mis amigas ella pudo ser una especie de madre dictadora, pero a mis 40 años entiendo que su aprendizaje fue enriquecedor. No sería quien soy”, afirma.