Madrastras con corazón de madres

“No son hijos de mi carne ni de mi sangre, pero están en mi corazón y oraciones. Con ellos me entrené cambiando pañales, preparando biberones, y me ha servido ahora que soy mamá de Camila, de 5 meses, a quien ellos aman”.

Diana reconoce que al inicio no se acercaba mucho a los niños porque decía que ella no era su mamá y también pensaba en la progenitora de ellos, pero los niños le robaron el corazón y no se resistió. Es más, cuando se casaron, Dany (como ella le dice) llevó los anillos y Lucy fue la niña de las flores.

Construyendo relaciones

La arquitecta Cristina Molina no solo levanta edificaciones, también ayuda a su pareja Max O’Brien a construir puentes entre sus hijas Bianca de 7 años e Isabella de 4 (ambas de diversos compromisos). A la primera la conoció hace 4 años. En su segunda cita Max las presentó y para que no sea fuerte el impacto para la niña, invitaron a los sobrinos de Cristina. Desde entonces es la prima. Cada 15 días Bianca pasa con ellos en casa y Cristina se encarga de atenderla, y cuando tiene que tomar medicamentos su mamá le da las indicaciones, dosis y horario. Los fines de semana que pasan juntos programan una agenda para tres, y el año pasado vivieron una experiencia nueva: se fueron a Disney y la cuidaron por 15 días. Le llevaron su traje de princesa, “la filmé, le tomé fotos y se las mandé a la mamá, quería compartir con ella la misma emoción que yo tenía”, cuenta Cristina con lágrimas, mientras expresa que mantiene una buena relación con la madre de Bianca.

“Como no tuve hijos propios, ellos son la bendición que Dios me tenía preparada: mi pareja y sus hijas. Les agradezco tanto a sus madres que me permitan compartir con ellas. Nuestra familia es imperfectamente perfecta”. Es que no solo es Bianca, también está Isabella, quien no se queda aún con ellos porque es pequeña, pero su mamá colabora en los acercamientos. Cuando Bianca se enteró de que tendría una hermana se puso feliz y dijo: “¡Como Elsa y Ana de ‘Frozen’!” y comentó que le había pedido a Dios una ñañita. El sueño de Cristina es que ambas sigan creciendo felices y construir su casa, en la cual tengan sus cuartos y duerman junto a ellos.