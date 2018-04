El ‘look Coachella’ en el desierto de California

Para los hombres, las camisas con estampados sobre pantalones cortos o bañadores triunfaron en un festival en el que las camisetas de baloncesto o las gorras de béisbol fueron la jugada maestra en busca de una imagen más deportiva.

No obstante, hubo asimismo muchos que no se anduvieron con rodeos respecto al calor: el torso completamente al descubierto no fue, ni mucho menos, algo aislado o excepcional.

Las gafas de sol, de estilo retro o aviador, los accesorios preferidos

Aunque también cosecharon mucho éxito las riñoneras, puesto que en algún lugar hay que guardar el imprescindible teléfono móvil para la era de las postales idílicas en Instagram: en Coachella, tan importante es estar en el festival como gritar a los cuatro vientos, o a las cuatro redes sociales, que has estado ahí.

La moda no solo triunfó entre el público sino también sobre las tablas.

Como en la parte musical, gracias a un impresionante concierto que pasará a la historia del festival, Beyoncé salió además como gran vencedora del Coachella por sus elecciones de vestuario, que, con la ayuda de la firma Balmain, incluyeron una capa en negro y dorado inspirada en la cultura egipcia o un jersey amarillo de estilo colegial con el que saltó al escenario.