Gane puntos en entrevista laboral

Usted puede ser el mejor promedio de su promoción, pero si descuida la etiqueta en el encuentro con su posible empleador, créanos: tendrá puntos menos. Isabel Salavarría, máster en Asesoría de Imagen, Protocolo y Etiqueta Empresarial y directora de Star Centro de Formación Integral de la Imagen del Ecuador, indica tres aspectos que pueden hacer su proyección profesional positiva o negativa: currículum vitae (CV), imagen y comportamiento.

Currículum vitae

Elabórelo sin faltas ortográficas, con datos actualizados y documentos legibles. Puede prescindir de la foto porque ya no es obligación ponerla, señala Karolina Pazmiño, psicóloga organizacional.

Imagen

Ropa formal, ideal: traje (saco y pantalón o falda 2 a 4 dedos bajo la rodilla). No escotes pronunciados, transparencias ni pantalón yin. No sandalias ni abuse de accesorios. Maquillaje natural. No pestañas postizas. Manos pulcras, con esmalte en tono nude o el francés. En varones, solo uñas con brillo. No pearcing ni mucho perfume.