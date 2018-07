El ‘bra’ más que ropa interior

La elección del brasier ideal puede ayudarla a sentirse, verse y proyectarse positivamente desde su ropa interior. “De nada sirve tener blusas o vestidos costosos, si el sostén no es el adecuado, externamente no va a lucirse como es”, expresa Susana Posada, personal shopper especializada en lencería. Por eso, ella recomienda guiarse no solo por un bonito color o estampado, sino primar la comodidad y probar varias opciones antes de realizar la compra.

Los infaltables

Entre los infaltables se encuentra el brasier tradicional con gran soporte, ideal para bustos pequeños o grandes; los deportivos, que destacan por su comodidad con tiras y copas más anchas; y los bralettes, prenda en tendencia con delicados encajes, transparencias y tiras cruzadas. Esta combinación entre un top y un brasier es perfecta para lucir escotes o la espalda descubierta. “Pueden ser usados en cualquier ocasión, sin límites de edad, siendo lo más importante es que se sienta segura de su cuerpo”, enfatiza Adriana Nader, diseñadora de modas especializada en lencería y creadora de AN Intimates.

¿Números y letras?

“Ocho de cada diez mujeres no usan la ropa interior en la talla correcta, ya que se obvian detalles importantes como son las subidas y bajadas de peso. Si este varía, la medida de su sostén también”, recalca Posada. Por eso, sepa interpretar las letras y números que la acompañan:

-Los números determinan el contorno de la espalda.

-Las letras identifican el tamaño de la copa o el volumen del busto.

Telas que destacan

Las más utilizadas son la microfibra, que por su frescura y ligereza evita la transpiración, el algodón que se caracteriza por ser absorbente e hipoalergénico y en los bralettes el tul elástico que ayuda a dar soporte y comodidad.

Créditos:

Producción y estilismo: Gianella Muñoz. Fotos: Valentina Encalada. Modelo: Yuliza Vargas (Agencia: IG @dammodel.ec).

Maquillaje: Cinthia Díaz (IG @cinthiadkmakeup). Peinado: Karellys Aguirre (IG @kabii_hairstylemakeup95). Vestuario: Bralettes: Adriana Nader (IG @an.intimates) y De Prati (C. C. Policentro).

Locación: Mansión Piana.