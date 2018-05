¿Quién dice que no leen?

Con voz propia.

Peter Villao: Los jóvenes no leen por falta de costumbre. “Me agradan los libros de política y liderazgo. Algunos de mis favoritos son ‘El arte de la guerra’ y ‘El Príncipe’, de Nicolás Maquiavello. Creo que los jóvenes no leen porque no se les ha inculcado la lectura como un hábito. Antes no existían los videojuegos, y las personas leían como una fuente de entretenimiento”.

Angie Garzón: La lectura te invita a vivir. “Los libros te permiten ser curiosa y extrovertida, como si te sacaran del mito de que el mundo es plano. Creo que esa es la principal diferencia de quien lee con quien no lo hace”.

Carlos Moncayo: La lectura mejora nuestro léxico. “Mi género favorito es el cuento porque me gustan las historias fantásticas y con mucho humor, pero que a la vez sean rápidas para leer, resumir y recomendarlas a mis amigos. Mi cuento favorito es ‘El fantasma de Canterville’ de Oscar Wilde, pero también me gusta leer los cuentos clásicos”.

Angie González: La novela es mi género favorito. “Me agradan los libros que cuenten historias y me inviten a soñar. Uno de mis favoritos es ‘Bajo la misma estrella’´de John Green”.

Ana Cristina Neira: Hay que tener un tema de conversación. “Mis libros favoritos son los de cultura, avances tecnológicos e inteligencia emocional. En el campo de la tecnología me interesa el futuro y lo que ocurrirá con el ser humano.”