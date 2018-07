Ecuador explora su sensibilidad en el Universo Libre de Yoko Ono

Una casa colonial del centro histórico de Quito engalanada con una tela negra alberga el Universo Libre de Yoko Ono, exposición de la artista japonesa con sesenta obras que invitan al público a sentir el arte a través de su propias experiencias.



En cinco salas del Centro Cultural Metropolitano se reparten objetos, instalaciones, vídeos y registros sonoros creados por Ono desde 1960, acompañados por instrucciones para que el público complete e interprete sus obras.



”No hay obra de arte si el público no participa con Yoko de su invitación”, comenta el comisario de la muestra en Quito, Agustín Pérez.



Al adentrarse en el Universo de Ono un bastidor blanco rectangular con un agujero en la parte inferior da la bienvenida al visitante a “conversar con las manos”, en una sala donde las personas son invitadas a unirse, romper distancias y crear una única sombra en la pared.



”Todo su trabajo tiene que ver con esa concepción de pequeños actos del día a día. Alguien puede pasar por las salas de exposición, leer (las instrucciones) y no participar. ¡Está bien, pero así no habrá una obra de arte!”, explica Pérez.



Después de atravesar la sala de bienvenida un panel amarillo con letras negras alerta que al fondo “se está construyendo un transformador espacial”, alusión al universo en transformación de Ono.