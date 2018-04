Yo soy Simón, y la espera de una gran historia de amor

Nick Robinson (La quinta ola) interpreta a Simón Spier un adolescente gay que no acepta su sexualidad.

Todos guardamos secretos y al pasar por la adolescencia el número puede ser mayor. Pero el de Simón pasa más por su autoaceptación sexual que por un problema o asunto ilegal. Yo soy Simón es, para varios medios internacionales como The New York Times, la película para jóvenes que faltaba. Desde ayer está disponible en las salas ecuatorianas. Esta peli pone en bandeja, y de forma sencilla, la manera en la que las personas deciden informar sobre sus preferencias sexuales. La cinta está basada en el libro Simon vs. the Homo Sapiens Agenda, de la escritora estadounidense Becky Albertalli, que fue publicado en enero de 2012. Los productores Wyck Godfrey y Marty Bowen se han vuelto expertos en reconocer literatura que es ideal para una adaptación cinematográfica.

Después de haber producido la fenomenalmente exitosa serie de Twilight, así como las adaptaciones de The fault in our stars (Bajo la misma estrella, 2014) y The longest ride (El viaje más largo, 2015), vieron el potencial que la historia de Albertalli que llegó a las salas americanas el 16 de marzo tenía para la pantalla grande. “Todo el tiempo estás intentando encontrar algo nuevo, diferente y fresco, que se sienta que no haya sido hecho antes. Y, básicamente, nunca habíamos visto una comedia romántica de preparatoria con un joven gay protagonista. Y eso es lo que pasaba con el libro: todos lo leímos y dijimos: ‘Oh, Dios mío, nadie ha hecho esto’, explicó Godfrey.

Para los más jóvenes, este largometraje también es atractivo por las noveles estrellas que estelarizan la comedia romántica. Nick Robinson (La quinta ola), Katherine Langford y Miles Heizer (13 reasons why), y Keinan Londsdale (Insurgent) son rostros ya conocidos por la audiencia adolescente. A ellos se les unen Josh Duhamel y Jennifer Garner. Robinson lleva en sus hombros el papel principal, Simon Spier. En las giras de promoción de esta ficción expresa abiertamente su papel como artista sobre la temática GLBTI. “Nuestro trabajo como actores es ofrecer una reflexión, dar un mensaje positivo aun en los momentos más difíciles. La gente quiere ver historias que los representen, que también tengan un mensaje positivo y traigan algo bueno al mundo”. Durante el largometraje que se filmó en Atlanta, Georgia, Robinson admitió que fue un aprendizaje. “Me volví más sensible, por su manera de ver el mundo (la de Simón); además es optimista y lleno de buen humor. Hacer Yo soy Simón no fue hacer una película gay, sino mostrar la historia de un joven que está pasando por algo, intentando encontrar su lugar en el mundo, que de por sí ya es difícil en estos tiempos. Enfrentar los juicios, el bullying y el miedo a decir la verdad, me implicó un trabajo de concentración distinta. Interpretar a Simón fue llevar un mensaje”. Pero el tema central es el amor, que tras varias trabas y chantajes hace que el protagonista, junto a sus amigos, concrete su primera cita y muestre que salir ‘del armario’ es algo más natural.