Actor Verne Troyer, popular por su papel como “Mini-me”, muere a los 49 años

El actor Verne Troyer, popular por su interpretación como ‘Mini-me’ en las películas “Austin Powers”, murió a los 49 años, según se anunció este sábado en su cuenta de Instagram.

“Es con una gran tristeza y un profundo pesar en nuestros corazones escribir que Verne falleció”, se leía en una publicación en la cuenta del actor -que medía 81 centímetros y era uno de los hombres más bajos del mundo- junto a una fotografía suya.

Aunque el texto no hizo alusión directa a las causas de la muerte, habla de “recientes momentos de adversidad” que enfrentó Troyer con temas de depresión y de varias luchas a lo largo del tiempo.

“Durante años él lucho y ganó, luchó y ganó, luchó y ganó una vez más, pero desafortunadamente esta vez fue demasiado”, dice el texto.

“La depresión y el suicidio son temas muy serios. Nunca se sabe qué tipo de batalla tiene alguien en su interior. Sean amables con los demás. Y sepan siempre, nunca es tarde para pedir ayuda a alguien”, acotó.

Troyer, afectado por enanismo de acondroplasia, había sido llevado al hospital a inicios de abril para recibir un tratamiento que no se divulgó. Había hablado de sus problemas con el alcohol durante una internación previa en un hospital hace un año.

Nacido en 1969 en Sturgis (Michigan), Troyer entró por primera vez en el mundo del espectáculo como un doble en “Baby’s Day Out” (1994).

El actor cobró fama mundial por su papel como acólito de un antagonista del personaje interpretado por el comediante Mike Myers en “Austin Powers: The Spy Who Shagged Me” (1999) y “Austin Powers in Goldmember” (2002).

Además tuvo interpretaciones en ‘Men in Black’ (1997) y en un episodio de la saga de ‘Harry Potter’ de 2001.

Tras la noticia surgieron homenajes públicos para este hombre pequeño con una personalidad descomunal.

“Verne fue el profesional consumado y un faro de positivismo para aquellos de nosotros que tuvimos el honor de trabajar con él”, dijo Mike Myers, su coprotagonista de “Austin Powers” en un comunicado. “Es un día triste, pero espero que esté en un lugar mejor. Será muy extrañado”, acotó.

La actriz ganadora del Oscar Marlee Matlin dijo que estaba “muy triste” por la noticia de la muerte de Troyer.

“Una hermosa sonrisa con cariño y gran corazón, ayudó a recaudar dinero en nombre de @starkeycares para audífonos gratuitos para personas sordas y con problemas de audición. RIP”, agregó Matlin, que es sorda.

Además de su papel destacado como el “Mini-Me”, un clon diminuto y sin pelo del malvado Dr. Evil de la primera película de Austin Powers “Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”, Troyer también era conocido por interpretar a Griphook en “Harry Potter y la piedra del brujo”.

“Verne era un individuo extremadamente cariñoso. Quería hacer que todos sonrieran, fueran felices y rieran. Cualquiera que lo necesitara, él lo ayudaría en la medida de lo posible”, decía la publicación en las cuentas oficiales de redes sociales de Troyer.

“Inspiró a personas de todo el mundo con su empuje, determinación y actitud”, añadió.

Troyer vivía en Los Ángeles, aunque no se divulgó el lugar de su muerte.