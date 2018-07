Antes de renunciar, Úrsula Strenge no llegó a un acuerdo

La salida de Úrsula Strenge de En contacto tiene el avispero alborotado, sobre todo en las redes sociales, en las cuales la mayoría de sus seguidores responsabilizan a Gabriela Pazmiño de Bucaram y le dicen hasta del mal que se va a morir. Úrsula lamenta aquello porque “no es la culpable de que yo haya tomado esta decisión. Sentí que ya no era un aporte y que no era la persona ideal para estos cambios que se han dado y se seguirán dando. A pesar de que el público opine lo contrario, ambas manteníamos una buena relación, somos mujeres, casi de la misma edad, madres de familia y profesionales”. Antes de dar un paso a un costado, Úrsula solicitó una licencia sin sueldo para ordenar ciertos proyectos personales que prepara. Uno de ellos, un centro de bienestar integral para adultos mayores en Quito, con su hermana Ingrid, quien es máster en Medicina Ayurvédica. “Como también este asunto me iba a implicar viajar a la capital con frecuencia, quería solo trabajar tres o cuatro días a la semana en En contacto (considerando que no aparecía en todos los segmentos) y así poder encargarme de mis otras actividades. No llegamos a un acuerdo económico definitivo. A raíz de eso caí enferma. Estoy en un tratamiento por quistes en el ovario, tengo anemia y el doctor me dijo que cuando los glóbulos rojos están bajos, el corazón trabaja el doble. Sentí que me moría y los días de reposo que me dieron me sirvieron para reflexionar y darme cuenta de que me negaba a soltar, por sentimentalismo y porque era un ingreso económico. Debía hacerlo”. Úrsula, a sus 45 años, vive un día a la vez y desde ayer inició una nueva etapa.

Samantha en el lugar de Úrsula

Tanto en la TV como en la vida, muerto el rey o reina, viva el rey... El martes se despidió Úrsula Strenge de En contacto y ayer presentaron a Samantha Grey. La diferencia es abismal. La primera tiene una extensa y bien ganada trayectoria, mientras que la hija de Sharon está dando sus primeros pasos en estos menesteres. Está a punto de estrenarse la telenovela de La Hechicera, así que su presencia en la revista mañanera también es una manera de promocionar el nuevo producto de Ecuavisa. Al parecer, solo se quedará hasta que se inicien las grabaciones de la segunda parte de la historia en agosto.