Un encuentro ‘frente a frente’

Están en el mundo de la música desde adolescentes, pero como Tres Dedos llevan año y medio. La inspiración de John Taleb y Juanse Piana curiosamente fue un guitarrista al que conocieron y le faltaban dos dedos de su mano izquierda y, pese a esta limitación, tocaba las cuerdas de manera increíble. “Nuestro propósito es hacer buenas canciones con letras en las que contamos lo que sucede en nuestra vida cotidiana”, dice John, el vocalista. Su tema estrella es Frente a frente, y habla de la relación amor-odio que surge en alguien tras ser abandonado por su pareja. La melodía fue producida en el estudio de Blasty. “Por un lado no quieres regresar con tu ex y por otro, los recuerdos no te dejan olvidarla”, indica Juanse. Tres Dedos tiene en carpeta dos baladas, las cuales continuarán el estilo pop alternativo del dúo, que incluye ritmos urbanos. Tras concluir sus estudios de Arquitectura, John espera volcarse completamente a la música. Juanse egresó no hace mucho como diseñador industrial, y manifiesta que todo lo aprendido lo aplica en el arte de la música. A inicios del 2019 esperan lanzar su EP.

EL DATO

Tres Dedos responde al encuentro de estos dos amigos con un guitarrista en el centro de Guayaquil. Pese a que le faltaban dos dedos en su mano izquierda, tocaba el instrumento magistralmente.

EL SHOW

El 6 de julio se presentarán en el parque Samanes como parte del cartel de artistas de Festival del Parque, un evento musical que reúne a talentos extranjeros como Mike Bahía, Nacho, Wolfine y Greeisy.