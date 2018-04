Shany Nadán: “Manuela Sáenz es el personaje de mi vida”

Si usted ve Tormenta de amor por la señal de TC, debe saber que Miranda Lasso, la dulce hija del general Poncho Lasso, es interpretada por la actriz ecuatoriana Shany Nadán. Esta producción de RCN protagonizada por Manuela González y Gregorio Pernía forma parte de su carrera internacional que va por buen camino.

La recordada intérprete de Te quiero muñeca, que radica en Bogotá desde 2015, está de vacaciones en su natal Guayaquil y aprovechó su estadía para conversar con EXPRESIONES de su nuevo papel en Bolívar, una lucha admirable, la serie colombiana de 60 capítulos sobre el célebre libertador en el que Shany dará vida a Manuela Sáenz. “Iniciamos en febrero las grabaciones que tienen lugar en Popayán, Boyacá, Cali, Santa Fe de Antioquia, Madrid, Cartagena, Villa de Leiva y Barichara”. Está muy contenta en caracterizar a quien fuera mucho más que el amor de Simón Bolívar. “Hablamos de una mujer adelantada para su época, feminista cuando no se conocía ese término, un referente que rompió muchas barreras sociales, políticas, culturales, religiosas y de género”, afirma la artista sobre este dramatizado que será transmitido por Caracol y Netflix. Para encarnarla estudió mucho, y leyó infinidad de libros y visitó museos, conventos y los lugares donde la llamada ‘libertadora del libertador’ vivió. Empezó a leer sobre ella dos años antes de las grabaciones, pues había escuchado de este ambicioso proyecto y se había fijado en Manuelita. “Lo decreté, lo escribí en un papel y lo pegué sobre un corcho, pero no bastó con desearlo y quedarme sentada. Tenía que trabajar en eso para que se cumpla. Yo estaba determinada con mi objetivo y cuando obtuve el papel me adentré más en el rol”. Shany explica que fueron cuatro horas diarias de preparación, incluyendo clases de equitación y lectura de libros biográficos, algunos de ellos escritos en el siglo XIX. “Una vez que investigué, con todo lo compilado me puse en manos de una ‘coach’ y el elemento que le di fui algo que no estaba en los textos. Quise darlo algo más cercano, humano y terrenal, no tan distante como solemos ver a los héroes históricos”. Bolívar será personificado por los actores José Ramón Barreto y Luis Gerónimo Abreu. La actriz ecuatoriana aunque está contenta con su trabajo en Bolívar, una lucha admirable, asegura que las jornadas de grabación son extenuantes por lo que agradece el hecho que le hayan dado más de un mes de vacaciones en Ecuador mientras graban otras escenas en las que no participa. “Esta vez quiero descansar, el año pasado vine por lo mismo y terminé haciendo teatro y televisión acá, me encantó, pero ahora solo quiero desconectarme porque sé lo que me espera cuando vuelva (risas)”.

En solo dos años, ha sumado a su curriculum, los dramatizados colombianos Afuera del tiempo, La ley del corazón, 2091 y Siete cabezas. “Manuela Sáenz es el personaje más importante de mi vida hasta aquí y me preparé para esto. Para ser una profesional hay que hacer la tarea, investigar, estudiar, crear, ser disciplinada, minuciosa y construir un personaje desde la observación, solo así puedes garantizar un trabajo por largo tiempo”. De su vida en la capital colombiana, expresa que la ciudad es encantadora, la comida la ha seducido al punto que volvió a ser carnívora, el único pero que le ve es el tráfico. Ha forjado un vínculo cercano con Lorna Cepeda, Patricia Tamayo, Julio César Herrera y Angie Cepeda, actores a los que admiró siempre. En el plano sentimental enfatiza que mantiene la relación con su novio quien la visita frecuentemente en Colombia.