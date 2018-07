Samantha Grey: “Yo no respondo ofensas, mis fans se encargan de hacerlo”

La llamada ‘Hija del Ecuador’ es desordenada y despistada, guarda un Peter Pan dentro de ella y no se considera famosa. Samantha Grey compartió su manifiesto con EXPRESIONES.

1. “He logrado muchas cosas que jamás imaginé. Mis sueños van más allá, esto es solo el inicio, aprendo y me lleno de herramientas para lo que haré en el futuro. Dios sabrá dónde ponerme. Actualmente soy una esponjita que aprende de todo”.

2. “Pese a que estudié actuación, baile y canto, porque sabía que nací para ser artista, tenía miedo de pararme frente a un escenario. Hace cinco años me convencieron para participar en TC con Soy el mejor y todo cambió”.

3. “Todavía no estoy preparada para recibir críticas del público o de la prensa, pero ahí lo manejamos (risas). Nunca entendí cómo mi madre lo lograba, pero ahora lo sé”.

4. “Por publicar una vez mi vida sentimental (con Diego Álvarez) me fue muy mal. Comprendí entonces que esta parte de mi vida no debo exponerla. Ahora, cuando tenga un novio, nadie se enterará. Hay amores que nunca salen a la luz y es mejor que se queden así. Quién sabe si me enamore de un fan (risas)”.

5. “No siempre actúo con madurez. Muchas veces sale la niña que creció muy rápido, la que no quiere saltar. Llevo un Peter Pan dentro de mí, me aferro mucho a eso porque en ocasiones resulta abrumador lo que vivo”.

6. “Hay días buenos y malos. Estoy muy agradecida con la gente y es muy difícil que no esté pendiente de lo que hago o dejo de hacer”.

7. “Mi sensibilidad está a flor de piel constantemente. Es complicado manejar esa clase de atención y es una responsabilidad inmensa no fallar a quienes te siguen”.

8. “Si alguien me gusta, trato de no salir a ningún lado para evitar los chismes”.

9. “Intento que mi hermanito no se tome fotos con la gente, porque él no está expuesto al medio, solo yo he firmado con el diablo (risas)”.

10. “Soy muy desordenada y principalmente despistada. A veces ni me doy cuenta cuando alguien me llama en la calle”.

11. “No me considero famosa, sino una persona aceptada por el público y es la mayor bendición. Debo ser recíproca, espero que mi actitud continúe así y tener esa energía para responder a ese amor”.

12. “Soy de las que hace fila en el banco, en una cafetería o el cine. Me da vergüenza que alguien me dé un trato preferencial”.

13. “No me privo de los placeres de la vida. Recuerdo que con mi madre comíamos tanto en restaurantes de lujo porque se podía como donde el ‘agachadito’ del encebollado o el morocho de la esquina”.

14. “Con toda esta locura, hace poco vi el rostro de mi mamá y era como si me dijera ‘se están haciendo bien las cosas’”.

15. “No soy millennial, se supone que debería serlo por mi edad, pero soy un desastre para las redes”.

16. “En el Instagram hay comentarios que me afectan, pero no los borro, ahí se quedan. Nunca responderé una ofensa, mis fans se encargarán de eso y dan durísimo porque me defienden a capa y espada. Al final de cuentas me dan más aceite para que me resbale todo”.

17”Cuando me dicen ‘La hija del Ecuador’ me da cositas. Ese apodo me lo puso Carlos José Matamoros. Cuando hagan una novela de mi vida deben incluirlo (risas)”.