Roberta Pasquinucci “El teatro siempre estuvo en mí”

La actriz italiana Roberta Pasquinucci está en Ecuador viviendo el teatro como cada uno de sus días. Actualmente es la protagonista de la obra El cíclope y otras rarezas de amor que se presenta en el Teatro Sánchez Aguilar.

Espontánea, elocuente y divertida, es parte de la personalidad que refleja en esta conversación, pero también se fija en los detalles mientras mantiene una mirada encantadora.

Su primera visita fue por el drama-comedia Coexistence, de Ignasi Vidal, el año anterior, y cuando la invitaron a volver a Guayaquil no dudó ni un segundo. “Entre el teatro, viajar y comer no sabría qué elegir. Fue una de esas cosas que aceptas automáticamente. Estoy aquí casi dos meses y me he sentido en casa”, explicó.

Roberta tiene una razón sentimental por el que quiere volver y es el cariño que ha recibido. “Todo el mundo me trata muy bien, y no en todos los países se recibe de tan buen modo al talento extranjero”. Ella agrega que comparte esta sensación con Rosymar González, actriz venezolana con quien protagonizó el drama de microteatro ‘Ojalá estuvieras aquí’ el pasado mes de abril.

Admite que siempre está abierta a las experiencias, por eso el teatro es un juego y un trabajo a la vez. Así como cuando era niña y recreaba escenas para su familia, por eso dice “esto siempre estuvo en mí”.

Luego de posar para el lente de EXPRESIONES nos hizo saber que pocas veces posa como Roberta, tiene que tomar identidades para, de cierta forma, interactuar. “En toda mi vida hubo dos fotógrafos que me sacaron a mí. Hice muchas fotos por trabajo. Pero yo, Ro, la que está con los amigos es difícil mostrarla de lleno. No es tan fácil despojarse de tantos personajes, de tanta historia”.

Pese a esto sus personajes no la agobian, son parte de su aprendizaje. Y a Amanda, de ‘El cíclope’, es alguien a quien admira. “Está en una lucha de lo que desea y lo que le parece ético. No hay mucha gente tan altruista y tan bien centrada que permita que solo le invadan sus deseos. Tiene una moral muy alta y fuerte”, contó con entusiasmo.

Así como analiza a sus personajes lo hace con ella misma y nos deja saber abiertamente que actualmente es la etapa en la que se conoce más. “Estoy con calma, paz y tranquilidad”.

Datos:

- Roberta Pasquinucci es actriz profesional y locutora italiana que nace en Cagliari.

- Actualmente reside en Madrid y es pareja del dramaturgo Ignasi Vidal.

- Tiene 38 años.