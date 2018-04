Quentin Tarantino prepara nuevo filme

La nueva película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, no ha empezado producción todavía, pero todos los involucrados en ella parecen estar seguros de será un gran acontecimiento.

El lunes, Tarantino apareció en CinemaCon en Las Vegas para hablar de la cinta junto con su estrella, Leonardo DiCaprio. El director dijo que se trata de “lo más cercano que ha hecho a Pulp Fiction”, su aclamado trabajo que ganó la Palma de Oro en Cannes y fue nominado a siete Óscars.

Once Upon a Time in Hollywood está ambientada en Los Ángeles de finales de los años 60. Aunque no se conocen muchos detalles de la trama, Tarantino ha confirmado que la historia del infame asesino Charles Manson forma parte del filme. El elenco está encabezado por las superestrellas Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, que trabajarían juntos por primera vez en su carrera. Otros nombres que podrían unirse al reparto incluyen a Tom Cruise, Samuel L. Jackson y Margot Robbie. Esta última se encuentra en negociaciones para interpretar a Sharon Tate, la más famosa víctima de Manson.

Según The Hollywood Reporter, DiCaprio elogió el guion de la película y dijo sentirse emocionado de participar en ella. “Es difícil hablar de un filme que aún no hemos hecho, pero estoy increíblemente emocionado de trabajar con Brad Pitt y creo que [Tarantino] nos va a transportar.

Soy un gran fanático de Singing in the Rain y películas sobre Hollywood y, como nativo de Los Ángeles, puedo decir que este es uno de los mejores guiones que [Quentin] ha escrito, lo cual es decir mucho porque él ha escrito algunas de las obras maestras de la historia del cine. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que salga fantástico”.

Durante su intervención, Tarantino habló de los aspectos del filme que más le emocionaban, entre ellos el poder recrear el Hollywood de los 60. “Calle por calle, cuadra por cuadra, vamos a transformar Los Ángeles en el Hollywood de 1969”. Sobre los actores principales dijo que son “la dinámica entre estrellas más emocionante desde Paul Newman y Robert Redford”.

El nuevo proyecto del aclamado cineasta es muy diferente a cualquier otro que haya hecho, pues es la primera vez que no involucra el trabajo de Harvey Weinstein. Desde 1992, Weinstein fue amigo personal y colaborador de Tarantino. Esta asociación terminó cuando el famoso productor fue acusado de abusar sexualmente de decenas de mujeres con las que había trabajado.

Tarantino tuvo que buscar una nueva productora, lo que lo llevo al gigante Sony Pictures. El estudio se ha mostrado enormemente emocionado de trabajar con el director, dándole un presupuesto de $ 100 millones para trabajar en Hollywood y arreglando un estreno mundial para el filme. El presidente de Sony, Tom Rothman, dijo que el guion era “el mejor que había tenido el privilegio de leer”.

Once Upon a Time in Hollywood empieza producción a mediados de 2018 y tiene un estreno programado para el 9 de agosto de 2019, el aniversario número 50 del asesinato de Sharon Tate.