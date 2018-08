Priscila Negrón: “No soy una de las malas de la historia”

La actriz interpreta a una de las hermanas de la cantante (Tani Bermeo) en la telenovela sharon, la hechicera, de ecuavisa.

Una de las hermanas de Sharon es Tani Bermeo, quien fue su mano derecha durante gran parte de la carrera de la artista, aunque luego se pelearon. Lastimosamente La Hechicera partió de este mundo en 2015 sin hacer las paces con ella. A Tani la interpretará la actriz Priscila Negrón (34) en la telenovela Sharon, La Hechicera que emitirá Ecuavisa a partir del 14 de este mes, a las 21:00.

Usted tiene un rol importante en el dramatizado.

Soy Tere Bermeo, la hermana de Sharon. En la vida real sería Tani. Hice un casting con la hija de la cantante, Samantha Grey, que solo duró dos minutos. Es una linda chica, muy dulce, muy diferente a lo que el público ve o lo que las cámaras muestran.

Los actores investigan a los personajes a los que les darán vida. ¿Usted lo hizo?

Me comuniqué con Tani, pero lamentablemente nunca pudimos coordinar una cita. La conocí luego de haber iniciado las grabaciones.

¿Cree que Samantha Grey es la indicada para interpretar a su madre o hubiera sido mejor otra persona que no esté involucrada emocionalmente?

Yo creo que Samantha es la indicada. Ella quiere rendirle un tributo a su progenitora, que desde donde esté se sienta orgullosa. Considero que es la mejor opción. Sharon merece que su historia sea contada. Habría sido interesante ver a Samantha en más capítulos.

¿Le costó trabajar con una joven que no tiene mayor experiencia?

Con ella y con Mercedes Pacheco (la madre de Sharon) es con quienes más escenas grabé. Cuando existe química y el actor es entregado, no siente egoísmo, lo que le interesa es que el trabajo salga bien, que las dos partes se luzcan. Samantha tiene mucho ángel y nos llevamos bien desde el primer día.

¿Usted trató a Sharon?

En una ocasión la vi en un evento, pero fue algo rápido, de un hola y un chao. He conocido más de ella por lo que la familia y amigos cuentan.

¿Hasta qué punto lo que se contará en la telenovela es real?

Hay que entender que es una telenovela y que se necesitan momentos y personajes dramáticos. Personajes que no existieron, otros que sí y algunos que son la combinación de gente que pasó por la vida de la artista. Además por fines dramáticos hay situaciones que no fueron así. Está basada en su vida, pero no es una biografía. Mientras grabábamos, a veces le preguntaba a Samantha qué era real y qué no.

Los periodistas sabemos que Tani fue su mano derecha, pero luego surgieron problemas. ¿Eso se reflejará en la producción?

Trabajé este personaje desde el amor que una hermana puede sentir por otra, esa conexión. Tani fue madre, padre, confidente, amiga, hermana, mánager, su motor. Cuando Sharon bajaba los brazos, ella le decía que siga adelante. Luego se pelearon y así estaban cuando la cantante falleció. Veremos que Tani se encargaba de las presentaciones, vestuario, de cuidarla, aconsejarla. Por lo menos en la primera parte Tani (Tere) no es una de las malas de la historia.

A veces no se tocan hechos reales para no afectar a familiares, a terceros... pero en la vida de Sharon había mucha tela que cortar.

Por supuesto. En esta telenovela el público dirá: “este personaje es tal o cual” porque hay combinación de personajes. Creo que lo que se ha hecho es tratar de no herir susceptibilidades, especialmente en la familia.

La verdad es la verdad y eso nadie lo puede cambiar aunque duela o no guste.

Hasta la primera temporada hay verdades que muchos no sabían y que saldrán. A finales de septiembre o principios de octubre se iniciarán las grabaciones de la segunda parte.

Sharon tenía su carácter, le encantaba figuretear y ser misteriosa y mandar regalos para conseguir algún favor... ¿Eso lo veremos?

El tema de ser misteriosa sí, todos tenemos nuestro carácter en ciertas situaciones. Ella creó un personaje, cuando se prendían las cámaras era la artista; cuando se apagaban era otra persona, no se la reconocía. Sharon actuaba, tenía su personaje bien ensayado.

¿Por qué cree que La Hechicera tuvo éxito?

Porque nunca se rindió. A Sharon le decían no y era como si le dijeran sí. Nadie en su época era tan sexy como ella, usaba el vestuario que quería, nadie cantaba lo que Sharon cantaba. Vio un hueco que podía llenar y lo hizo.

Ahora que la conoció a través de esta historia, ¿qué admira de ella?

Su tenacidad. No le importó que algunas puertas se le cerraran, siguió adelante. Tampoco la detuvo que su madre no estuviera de acuerdo con su carrera, con sus sueños. Quería ser cantante y no paró hasta que lo logró.

Lastimosamente Sharon falleció resentida con la familia (por Giovanni López o por otras razones), al punto de que cuando los periodistas le preguntaban sobre los problemas entre ellos, pedía que no le tocaran ese tema.

No he leído los libretos de la segunda parte. Sé que se contará la pelea, la brecha que surgió entre Tani (foto del círculo) y Sharon, pero no sé qué tanto ni de qué forma se la tratará. La hermana ha manifestado que hubo un incidente y que por ello se separaron.

Pero no fue cualquier incidente...

Tani quería que su hermana triunfara, vivía sus sueños a través de los de ella.

Muchos pensarán que debió morir Sharon para que su hija surja en este medio.

No creo que sea así. Lastimosamente fue de esta manera. Ella ya estaba brillando por su cuenta, con el baile, y era solo cuestión de tiempo, le iba a tocar su momento.

Sobre ella

Priscila estudió actuación y se graduó en Argentina. Participó en Yo vendo unos ojos negros, El hombre de la casa, De la vida real, Fanatikda, Pareja feliz y Los hijos de don Juan.

Con Andrés Garzón se presentará en la obra La última cita el 6 de agosto en el festival Loja sobre tablas. Está dirigida por Carolina Piechestein.

Además intervendrá en The devil wears Prada (El diablo viste de Prada), microobra en inglés, con el CEN y el estudio Paulsen.

