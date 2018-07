Nacho busca casa en Ecuador

El artista venezolano Miguel Mendoza, más conocido como Nacho, viene muy seguido a Ecuador, tantas que ya perdió la cuenta, y en este mes tendrá cerca de cuatro presentaciones en el país. Es por esta razón que está inmerso en todo lo que acontece en el plano político, económico, y claro está, musical. “Estoy muy enterado de todo. Y yo soy bien metido, por eso también me he buscado muchos problemas con mandatarios. Es que también hay que ser sincero con las opiniones”, mencionó.

El pasado viernes, el artista ofreció un concierto en Guayaquil junto Greeicy, Wolfine y Mike Bahía, y en su encuentro con EXPRESIONES explicó que sí ha pensado en adquirir una propiedad en Ecuador. “Voy a confesar que antes de que empiece a salir con mi esposa, yo venía mucho y estaba enamorado de alguien de aquí. Era de una muchacha que hoy está casada y que vive en Guayaquil. Ella fue una de las primeras personas que me impulsó a adquirir algo acá. Sigue en mi cabeza comprar. Tengo un pequeño equipo buscándome algo, pero como no soy de departamentos no encuentro mi casa ideal. A dos horas de Quito vi una con una cascada que me encantó”, detalló.

Es así que aunque ahora canta Casualidad, junto a Ozuna, no cree en ella del todo. “Hay que buscar las cosas”, mencionó. “Mi única casualidad fue que mi esposa haya ido al casting de bailarinas hace años y hoy seamos pareja”.