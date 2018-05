A Piso 21 los une algo más que la música

“Un guía espiritual que tenemos nos habló de esto y nos sentimos identificados. ¿Qué es? Que me vuelvo humano a través de los otros. Yo soy lo que soy gracias a ellos. Lo que hoy en día vivimos es que cada uno brilla a su manera y no tenemos la necesidad de opacar al otro, porque él tiene un alma diferente a la mía y mi alma va a hacer lo suyo y no tengo por qué estar encima de nadie para lograrlo. Cada vez andamos con menos pretensiones, somos más nosotros, y eso es Ubuntu. Soy porque somos, comparto con ellos y se los agradezco porque me han ayudado a construirme”.

El Profe: