Naiza, el renacimiento de una carrera en ascenso

Unos minutos antes de acabar el 2017, y dar paso al nuevo año, Nicole Pernigotti (nombre real) se dijo a sí misma “quiero un cambio y quiero algo con lo que me pueda sentir identificada”, y así fue como apareció Naiza, su seudónimo artístico, proveniente de la India.

La joven guayaquileña que hoy cumple 23 años y que relanzará su carrera este mes, contó a EXPRESIONES que luego de dar a conocer su primer sencillo, Cayendo, se dio cuenta de que su nombre completo no era fácil de recordar y esto la llevó a buscar algo diferente.

“No quise perder mi inicial. Cuando me encontré con ‘Naiza’ lo que más me gustó, aparte de lo fuerte que suena, es que representa lo sensible, generosa y apasionada que puede ser una persona que hace las cosas desde el corazón, y así soy yo”, aseguró.

El proceso para que el nombre le pertenezca fue un tanto gracioso, pues se obligó a hacer una búsqueda en Instagram para verificar si existían más personas con el mismo apelativo y se topó con una latina que vive en Florida que se llama así.

La contactó para que no se presenten inconvenientes a futuro, y ella sin dudarlo se lo otorgó. La casualidad más grande es que está casada con un ecuatoriano y le dijo que la apoyaría al cien por ciento.

Este gesto le hizo confirmar que este cambio, que al principio le produjo miedo, traerá muchas cosas positivas.

Envuelta en el pop urbano