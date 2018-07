Anitta: “Yo no quiero ser moda, quiero quedarme”

En la jerga brasileña se usa la palabra “seduzente” para describir a alguien que seduce sin proponérselo, que le es innato. Para el mundo entero este término cambia y toma nombre de mujer: Anitta.

Piel dorada, ojos almendrados y curvas infinitas son los atributos físicos que saltan a la vista de esta chica de 25 años nacida en Río de Janeiro.

Pero la cantante es más que sexis movimientos. Es talento, constancia, disciplina y una chispa de suerte.

Sus inicios como artista de funk (un ritmo nacido en las favelas y que por mucho tiempo fue considerado solo para la clase pobre y marginal) fueron duros. Hoy, con casi seis años de trayectoria profesional, está tocando las estrellas del firmamento del éxito internacional, siempre con la bandera de su querido Brasil en hombros.

La intérprete de Downtown, junto a J Balvin, conversó vía telefónica con EXPRESIONES y dejó claro que toda estigma o etiqueta no va con ella.

El nombre de Anitta comienza a sonar muy fuerte en las radios latinas gracias a sus colaboraciones con reguetoneros. ¿Por qué cree que la están comenzando a ‘amar’?

(Risa nerviosa) ¡Uy, amar! ¡No lo sé! ¿Será así? Yo lo que sé es que estoy haciendo mi trabajo, mejorando mi español. Sé que a Brasil el idioma nos separa un poquito de otros países, pero todos somos latinos. Y no sé, somos gente tan parecida que es fácil identificarse. Y, bueno, contestando la pregunta, yo creo que ser una muejr auténtica y ahora cantar en español hace que me quieran.

Entonces su paso a ser conocida a escala mundial se debe un poco a que está de moda lo latino...

No me gusta eso de lo que está de moda, porque eso es pasajero. Y yo no quiero pasar, quiero quedarme. Pero sí, es una realidad, como el mundo está viendo con mejores ojos a nuestra cultura, al arte, a la gente. Somos muy buenos en el arte y está bien que nos comiencen a ver con esta admiración.

Es una de las mujeres que viene pisando fuerte en la música urbana. ¿Es el tiempo de las féminas?

¡Claro! Por un tiempo ellos dominaron. Las letras eran muy machistas. Hace no mucho las mujeres tenían tantas diferencias con los hombres, y romper estas barreras también con la música es muy positivo, porque es un gran mensaje. La música llega a todo tipo de público y es la mejor forma de unir personas y decir que tenemos un papel importante en la sociedad y que tenemos cosas que decir.

¿Se considera la precursora del reguetón en Brasil? Con usted Maluma ingresó al mercado de su país.

No me gusta hablar así de mí, porque no sé la visión de otros. Yo lo que sé es que hice varias cosas, colaboraciones. Pero no sé si solo puedan tomarme a mí en cuenta para eso.

¿Prefiere que la gente hable de usted y de su trabajo?

Sí, es mejor que ponerme títulos.

En Ecuador sus canciones junto a J Balvin, y su single Paradihna son muy conocidos. ¿Qué sabe usted de nuestro país?

Sabes, nunca he estado, pero muero por ir. He escuchado a mucha gente hablar de él y aunque todavía no hay una propuesta para visitarlo, quiero mucho viajar.

Indecente porque quiere