A silbar con Alkilados

En Ecuador siguen sonando en las radios por sus primeras canciones Monalisa y Una cita, que salieron cuando la mezcla de lo urbano y el pop estaba comenzando. Al grupo colombiano Alkilados se lo considera como uno de los pioneros en su país de este sonido que ahora es tendencia mundial.

Vía telefónica, los integrantes Juan David Gálvez (voz) y Luis Torres (teclado) conversaron con EXPRESIONES, luego de un tiempo de desaparición justificada, pues reconocen que estaban en la búsqueda de nuevas canciones para un álbum que los haga sentir cómodos con lo que escuchan.

Lanzaron Nadie como tú, escrita por Nicky Jam, el 19 de abril, y artistas colombianos como J Balvin y Greeicy, y ecuatorianos como Daniel Beta se sumaron a la campaña de expectativa en la que aparecieron silbando en unos vídeos colgados en Instagram.

Pero, ¿por qué el silbido? Y es que en una parte del single tararean la letra así. Sus fanáticos se han contagiado y recordaron el porqué los extrañaron.

¿Qué se llevan de haber trabajado con Nicky Jam?

JD: Nos corroboró una cosa que siempre hemos pensado: mientras más grande es el artista, más tiene los pies pegados en la tierra y más conectado está con ser una persona real. No era una canción para él, ni una colaboración, era algo que él escribió y nosotros grabaríamos. Nos acompañó y nos dio tips de la ejecución vocal. La anécdota: un tema con silbido tiene magia y quien lo grabó finalmente fue él, pues ni a Lucho ni a mí nos salía bien (risas).

¿El secreto del éxito que vive la música colombiana actual es el apoyo que se dan entre artistas?

JD: La unión hace la fuerza. El éxito es un momento, no una torta que se divide y decir tú tienes éxito y tú no. Nosotros somos canales de difusión que con nuestros seguidores podemos dar a conocer a nuestros amigos y grabando juntos ayudamos que el público se fusione. Esa lección la dieron primero los puertorriqueños con el reguetón, todos grababan con todos. Somos hermanos en este sueño y es el regalo más grande que podemos darle a los fans.

Aseguran que sus canciones son para todo tipo de público, ¿quieren dar un mensaje diferente a lo que se piensa hoy sobre lo urbano?

JD: Respetamos el trabajo y no caemos ante las críticas de las letras fuertes, ya que reflejan lo que pasa en la sociedad actual. Planteamos alternativas, y queremos que nuestra música sobreviva y no caer en la inmediatez. Somos coherentes con nosotros mismos, venimos de mucho esfuerzo. No vivimos enfrentamientos de pandillas ni narcotráfico, fuimos bendecidos con familias trabajadoras donde se inculcó el respeto a la mujer. Uno tiene que ser real, no me imagino cantando algo por moda.