Vivianna y Maga tras el mismo sueño musical

Está muy cuerda aunque digan lo contrario

Error tras error es su actual sencillo y de este nos reveló que considera que su carrera no es uno.

Dueña de una figura y voz envidiables, es la música su mayor pasión.

Tiene 21 años y fue participante de la segunda temporada de La Voz, reality show que busca un talento musical. Su actual proyecto tiene el respaldo del productor Stefano Vieni y ha podido compartir escenarios con artistas de la talla de Gian Marco y Noel Schajris.

¿Qué nos trae en esta etapa?

Yo tengo grabadas tres canciones. El año pasado saqué No me dejes sola, y ahora promociono Error tras error. Mi estilo principal es el pop alternativo, que me encanta, pero también estoy incursionando en lo urbano. Error está grabada en las dos versiones, porque con mi primer sencillo comenzaba a ver cómo se movía la recepción de la gente, y que por suerte suena aún en toda América Central, que es al mercado donde apunto. Lo latino es lo que más está de moda.

¿Cree que ha tenido que aprender a soltarse más?

Yo he pasado por todas las etapas que te imagines. Fui emo, hippie, hipster, pero he aprendido a querer y cantar en todos los géneros. Ya que también desde pequeña me ha tocado cantar desde El avemaría en una iglesia o El taxi en un evento. No me cuesta mucho aprender. También lo considero como un regalo para el público, porque por más que no sea tu género favorito vas y haces lo que les gusta.

¿Por qué cree que se da la rivalidad entre artistas locales?

Siento mucho que entre artistas femeninas pasa mucho. No con Vivi, porque somos amigas hace mucho. Yo creo que la meta de cada persona es concentrarse en uno. Hay que decirles como ‘deja de ver los logros de los demás’. Porque a cada uno le va bien de distinta forma. Si alguien canta en el otro lado del mundo, ¡qué bien!, y en cualquier ámbito. Todos tenemos las mismas 24 horas. Se lo aprendí a Greeicy.

¿Sacará canciones cortavenas?

Mi tercera canción grabada es una balada, pero creo que la mantendré guardada e me iré por el lado movido. Pero Error tras error sí habla de una relación, y es una experiencia personal. Es que lastimosamente siempre ha habido personas que han querido meterse en mi romance. No es como de una ‘otra’, sino de gente que están pendientes y son envidiosa y comienzan a crear rumores, y así se vuelve polémica una pareja. Por eso canto “dicen que cuerda no estoy, que voy error tras error, pero esta historia la escribimos tú y yo”.

Vivianna