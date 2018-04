Mon Laferte: “A todo le encuentro la belleza”

Su particular tono de voz le ayuda a ser reconocida con los primeros sonidos que emite. Dulce y rasposa. Nostálgica y esperanzada. Estas son algunas de las características del canto de Mon Laferte. La artista chilena, que en el último año ha sido multipremiada por sus ventas y también ganadora del Grammy como mejor canción alternativa por ‘Amárrame’, junto a Juanes, llegó ayer a Ecuador y desde hoy al sábado para ofrecerá conciertos en Cuenca, Quito y Guayaquil, respectivamente.

EXPRESIONES pudo conversar con la intérprete vía telefónica desde México, ella fue muy abierta para explicar todo lo que la motiva para comunicar.

¿Cómo le ‘suena’ el corazón a Mon Laferte? ¿Cuál es el ritmo que está marcado dentro de usted?

¡Qué bonito! No sé, depende del día. Creo que soy bastante versátil. Por ejemplo, hoy mi ritmo está pausado, tranquilo, primaveral. Pero hay días en los que ando muy acelerada y eufórica. No podría ponerle un género musical a lo que me mueve, porque hacerlo es encasillarme y me parece, que uno día a día, hora con hora, uno cambia. Y se nota en lo que hago musicalmente. Yo siempre me permito hacer muchas cosas. No pertenezco a un género musical y lo que me gusta es contar historias.