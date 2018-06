Moda y testosterona: una dupla que crece a cuentagotas

Ecuador no es la excepción. Varios profesionales de este mundo dan a conocer su visión y coinciden que todo está creciendo a pasos muy lentos.

Mandíbulas cuadradas, barbas espesas y músculos , son algunos de los aspectos físicos que marcan la belleza masculina . En la moda su supremacía está relegada. No son ellos los protagonistas de una industria en su mayoría pensada en femenino.

En su vida el deporte es trascendental, y admite que al ganar menos que las mujeres no es posible dedicarse de lleno a esto. Aunque en sus inicios pensó en hacer esto como hobbie pasajero, fue su mamá quien siempre lo impulsó a continuar. “Era mi mayor fan”, mencionó. Por ahora espera seguir compaginando su carrera profesional con el modelaje , y regresar a la Gran Manzana para el evento de moda más importante del año.

La experiencia de Daniel va desde desfiles nacionales con Dani Arias y Gustavo Moscoso, hasta el New York Fashion Week , donde participó en su última edición luciendo prendas de Musicci , Carlos Sierra y Nidal Nouaihed.

Ahora, el también licenciado en Comunicación, se maneja de forma independiente en Ecuador y a nivel internacional con la agencia 3BBM. Para él, el mercado tiene ciertas restricciones, como la cantidad de trabajos y la diversidad de los mismos. “En Ecuador los modelos no estamos muy etiquetados o segmentados. Porque un modelo publicitario no siempre sirve para editoriales, pero como somos pocos y hay poco trabajo solemos hacer varios tipos de modelaje”, explicó.

Daniel Caicedo: “En Ecuador no estamos etiquetados”

Ahora el ecuatoriano nacido en Holanda tiene 16 años y aunque todavía está en el colegio ve muy fríamente este campo de trabajo. “El país no es una buena plaza para dedicarse a esto. No se puede vivir de lleno del modelaje”, dijo.

Para Lazo, quien empezó en un taller de la agencia Blanco Models, este factor corporal lo hace más llamativo. Ser parte del modelaje le ha permitido ganar confianza y perder la vergüenza a de observado. “Me gusta verme fotografiado. Sé que quizá pueda tener una carrera a largo plazo pero no lo tomo tan en serio, quiero estudiar algo relacionado con el arte, aunque me iría a otro país si sale una propuesta”, concluyó.

Considera que su fuerte es la fotografía, más artística y menos tradicional. “He trabajado con fotógrafos como Roberto Pacurucu, Andrés Franco, Kenneth Carrera y Adrián Jaramillo. Me llaman porque les gusta jugar con la luz y el contraste en mi piel. Es algo diferente”, refirió. Las distintas tonalidades en su cuerpo y cabello se deben a una condición llamada vitiligo que solo se presenta en el 2 % de la población mundial según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Jorge explica que aún es un new face (cara nueva), y tan solo ha sido parte de una pasarela por el momento.

Emergente, la palabra clave

Los tiempos han cambiado pero las costumbres del hombre ecuatoriano aún son muy clásicas. La moda es saber vestir, saber arriesgarse y tener estilo, pero la mayoría prefiere lucir igual que el resto, ya que es lo más aceptado. Es, en resumen, la conclusión a la que llegaron los expertos consultados sobre una de las problemáticas del poco despunte de la moda masculina en Ecuador.

Por este motivo Denise Klein, directora de Agencia Klasse, asegura que aunque de 30 años hasta hoy el modelaje se ha profesionalizado, por la falta de campañas y desfiles para hombres su agencia no hace contratos con ellos a largo plazo. “Por profesionalismo y ética en la agencia, no firmamos con modelos masculinos. En Ecuador, ellos se manejan más de forma ‘freelance’. Sería irresponsable mantenerlos atados cuando no son tan seguidos como los femeninos”, explicó. También aclaró que esta diferencia está estrechamente ligada con el mercado. “Con los hombres apenas hay unos 10 desfiles por año. Ellos tienen claro que el trabajo es menor y ganarán menos que las mujeres”.

Para David Manzo, modelo y director de la agencia Dammodel, la situación es más esperanzadora. “El mercado está creciendo. Inicié hace 11 años en esto y todo ha cambiado mucho, aunque después del terremoto sí hay menos contratos que antes”.

El diseñador cuencano Gustavo Moscoso pide que se vea el aspecto masculino de forma diferente en este mundo predominantemente femenino. “Es una industria muy compleja y diferente al dirigido para las mujeres. En nuestro país, la gente prefiere comprar afuera, a veces hasta por costos. Siendo autocríticos también nos reduce la capacidad de crecimiento la copia y falta de creatividad. Pero se ha ganado respeto para los diseñadores locales. Viendo a una masa, también tenemos problemas con el color y la silueta”. Moscoso tiene muy presente la simetría en los cuerpos masculinos para sus diseños y contratación de modelos, al estilo reloj de arena, también bellezas más comunes. “Está de moda lo más natural, lo real. Ya no se busca una perfección”.

En el rubro de la fotografía, Andrés Franco se sincera. Acepta que “no se puede vivir de la moda” haciendo fotos, por lo que el trabajo se diversifica más a lo comercial y publicitario. “No hay una industria como tal. En Quito este asunto se mueve más. Lo que está en auge en este terreno son los artistas (fotógrafos y diseñadores) que se atreven a hacer cosas diferentes, pero el cambio va muy de a poco. De todas formas, los hombres aún no saben vestir y son muy tradicionales”.