Meghan Markle, 10 secretos al descubierto

Ha llegado como un soplo de aire fresco a la Familia Real Británica que se actualiza si no en su protocolo sí en el hecho de vivir y dejar vivir a sus miembros con aquellos a quienes más aman.

3. Según las normas de protocolo , al parecer la duquesa no podrá pintarse las uñas de tonos llamativos, aunque hasta el momento siempre ha optado por los brillos o el rosa palo. Dauri Jerez, manicurista de Twentynails, indica que por el tono de su piel ” el rosa claro/palo le queda muy bien, al igual que cualquier tono nude, tan de moda este año. Tal vez un color delicado que no resalta demasiado”.

1. Siempe apuesta por un look de apariencia casi sin maquillaje , explica Sara Diez, formadora de Revitalash. “Sabe sacar siempre provecho a sus rasgos faciales con productos que le dan un aspecto completamente natural, resaltando sobe todo la mirada y los pómulos”.

Meghan ha declarado que nunca se salta el desayuno. Lo interesante del açai es que es una fruta que contiene muchísimos antioxidantes, aportando proteínas, vitaminas y muchos minerales como hierro, zinc, magnesio y potasio, y por lo tanto, haciéndola una superfood . Es una fruta rica en vitaminas A, B, C y E. Gracias a esto hace que el cuerpo esté activo y lleno de energía durante todo el día, por eso al ser ingerido por la mañana ayuda. El açai bowl que toma Meghan consiste en jugo de açai, mezclado con leche de almendra, granola y frutas de tu elección.

5. El secreto de su energía está en el desayuno . Al parecer Meghan Markle combina dieta y deporte para sentirse bien. La esposa del príncipe Enrique sabe bien lo importante que es empezar el día con fuerza por ello, no es difícil que su primera comida consista en un bol de açai , la fruta brasileña de moda por su potencial como antioxidante y por ser fuente de vitaminas A y C.

El acabado es muy sutil y natural. “Este tipo de coloración es la más recomendable para aquellas mujeres que no están acostumbradas a verse con un trabajo de color y que sólo quieran realzar su tono de base, sin grandes cambios. Lucirá mejor cuando refleje la luz del sol y su efecto será más bonito en cabellos largos y capeados ”, explica.

6. El brillo de su melena ha dejado de ser un secreto desde que el estilista de Meghan Markle, Michael Silva, haya desvelado que tiene que ver con el uso deHuile Secret de Beauté de Leonor Greyl. Silva ha revelado que lo utiliza sobre las puntas de Meghan para nutrirlas y darles brillo.

7. En su bolsa de viaje no falta el aceite de árbol del té. “Lo único sin lo que no puedo vivir cuando viajo es un frasquito con aceite de árbol de té. No es lo más glamuroso, pero si te cortas, te pica un mosquito o te sale un granito, ¡o lo que sea! tengo a mi lado lo que lo cura todo. Es barato, lo suficientemente pequeño para transportarlo y lo llevo conmigo a todos lados”, confesó a la revista Allure.

8. El yoga forma parte de su vida, desde hace tiempo, no en vano su madre es instructora de esta disciplina, que la duquesa combina con el running. El truco para no echar mano de la pereza es hacerla en grupo, con amigos, como Meghan Markle desveló en una entrevista.

9. Según la estilista y personal shopper, María Uranga, considera que Meghan Markle sabe “cómo sacarse partido con las proporciones de las prendas”, con su elección logra resaltar su anatomía y destacar su cintura. “Sabe cómo elegir los tonos que van mejor a su piel con tonalidades frías que resaltan su piel”.

10. Sus lujos son sencillos: “Me doy a mí misma el lujo de no hacer nada”, relató en una entrevista. “Siempre intento darme una hora al día para desconectar. Es parte de mi rutina, una balanza”.