Mariaca Valdés: “La televisión de ahora está llena de chismes”

Hace siete años dejó Ecuador para volver a residir en Miami. Sin embargo, su romance con Guayaquil permanece intacto. Viene por lo menos tres veces al año, pues su hija, sus nietos y sus mejores amigas viven en el Puerto Principal. Mariaca Valdés extraña su vida en la urbe donde fue popular gracias a su programa de cocina Mariaca en su salsa. “En Estados Unidos cuando terminas tu jornada de trabajo, no hay mucho que hacer, las distancias son inmensas y no te ves con tus amistades como sucede acá. En realidad mi vida cambió cuando salí de TC”. En esta ocasión, la recordada presentadora, vino por el matrimonio de su nieto y también para supervisar y negociar su programa Mariaca en su salsa, que ahora será transmitido por YouTube a través de la plataforma MarielaTV. “Estoy involucrada en todo lo que es la comercialización, tengo clientes interesados y hay que concretar con ellos. Es un hecho que volveré y gracias a aquellos niñitos cuyas madres me hacían ver como dibujo animado. Hoy que son grandes, se acuerdan de mí, lo hacen de una manera que nunca imaginé”. Mariaca, quien trabaja a medio tiempo en un local de Saks Fifth Avenue, en Dadeland Mall, menciona que en la anterior tienda donde laboraba, muchos ecuatorianos que pasaban por el centro comercial la saludaban y se tomaban fotos con ella. “Un día mi jefe me preguntó intrigado lo que ocurría conmigo y le tuve que decir que era una artista, la Julia Child de Ecuador (risas)”. Sostiene que el hecho de que la gente la recuerde después de más de 20 años, es porque siempre se mostró como es, franca y espontánea, cualidades que agradaban al igual que sus recetas, descomplicadas y fáciles de preparar. “En Instagram me preguntaban cuándo retornaba y es así que con Norman Zea y Mariela Viteri tomamos cartas en el asunto para que eso fuese posible. Eso sí, en mi programa de cocina como siempre, no esperen nada ‘light’”. Por salud (es diabética) ha eliminado totalmente los dulces y por un tiempo los carbohidratos, esto último es lo que más le costó porque es una amante de la pasta y el arroz. “Bajé treinta libras y la insulina se redujo a la tercera parte”. Lamenta que en Ecuador los espacios de cocina se hayan limitado en tiempo y espacio y que estos sean ocupados por gente improvisada. “Deben ser conducidos por personas que sepan, que estén preparadas y expliquen la receta, no se trata de solo animar”. De la televisión que dejó hace casi una década también cuestiona el hecho que la parrilla esté llena de chismes y carezca de verdadero contenido.