Luis Eduardo Vivanco: “Me hubiese gustado hacerme pedazos con Carlos Julio Arosemena”

Es uno de los comunicadores más populares del país, pertenece a la nueva sangre del periodismo político sin corbata. Luis Eduardo Vivanco no ha estado exento de la polémica y las confrontaciones. Su mejor arma no son los puños, sino sus palabras, y de eso varios funcionarios pueden dar fe. Quisimos saber lo que hay detrás del hombre de la boina y nada como un buen canelazo para quitarle algunas verdades.

¿Qué descansa sobre sus colchones?

Mi columna vertebral, destruida con tres hernias discales, es lo único (risas). Lo que los honestos tenemos en la cama no es más que cuatro dólares metidos debajo del colchón.

¿Intimidado o intimidante?

Es una pregunta súper extraña, en el sentido de que la acusación que me hicieron no tenía ni pies ni cabeza porque el ‘aguevado’ era yo, pero supuestamente yo había ‘aguevado’ al Estado o al narco con mi tuit. Fue absolutamente desconcertante cuando recibí esa denuncia. Si mi trabajo como periodista intimida a los que algo esconden prefiero ser intimidante, ese es mi trabajo.

¿Canelazo o guarapo?

Vino tinto en realidad, pero soy bueno para un canelazo.

¿Con quién se tomaría un vino hasta hacerse pedazos?

Con Carlos Julio Arosemena Monroy me hubiese encantado. Pese a que está muerto es una leyenda y para un trago decían que era espectacular.

¿Qué prefiere, un ‘correazo’ o un ‘morenazo’?

Un ‘morenazo’ suena un poco raro (risas), en realidad no son mis gustos, pero prefiero la relación con Moreno antes que con Correa.

Si sus boinas hablaran, ¿qué dirían?

Me contarían de muchas noches que no recuerdo. Han participado conmigo en millones de conversaciones y entrevistas que seguramente olvidé detalles que ellas no.

Si rindiera una versión libre y voluntaria a la vida ¿qué diría en este momento?

Volviendo a Carlos Julio Arosemena, me confieso hombre de vicios masculinos, no, mentira...creo que aún me falta mucho para construir la persona que quisiera ser. Tengo todavía muchísimos errores con los que lucho, como dejar de fumar.

¿Alguna vez se extralimitó?

Soy de extralimitarme en conversaciones en medio de la bohemia. Si me pongo muy intenso en una conversación política y al día siguiente me siento mal, en la vida cotidiana hay veces que he pensado en que me extralimité como cuando entré en un tiki taka con el ‘compadrito lindo’, pero luego sentí que no fue así, así que no me arrepentí de ese rifirrafe.

¿A quién castigaría divinamente?

Me encantaría tener una conversación amplia con Jamil Mahuad y tratar de rebuscar qué pasaba por su cerebro en ese tiempo, también un castigo divino con Donald Trump.

Si no hubiera más que estos dos trabajos en la vida, ¿sería un troll center o un call center?

Un troll absolutamente, es menos molestoso.

¿Qué prefiere ver de lejos y no involucrarse?

El poder, no tengo amistades profundas con personajes de la política, pero sí relaciones cordiales, mejor de lejos.

¿Con qué se quedó de su madre?

Con las lecciones que me dio, la humildad, el trabajo, la honestidad, el dinero va y viene, pero el reconocimiento por ser una persona íntegra trasciende.

¿Cuál ha sido su bálsamo en esos momentos de dolor?

Los buenos recuerdos. Trato de asumir los momentos dolorosos como un aprendizaje, entender que sacarán de mí una mejor persona el día de mañana.

¿Su entrevistado más jodido?

Jaime Toral Zalamea.

¿Y el más relajado?

Andrés Crespo, me sentí como si estuviera con un pana, recuerdo que fue al final de un día con mucha catarsis.

¿Alguna vez se mandó un ‘brownie mágico’ en Montañita?

En Montañita, no (risas), pero sí seguramente en alguna hacienda, cerca de Quito, pero la verdad es que soy malo para las drogas, no tengo ni el dinero ni la constancia.

FRASES CURIOSAS

-“Que un tuitero ponga un like a lo que él mismo escribió es lo más deprimente en las redes sociales”.

-“Decirle que le vaya bonito a un ególatra y prepotente es destinarlo a los recovecos más olvidados de la historia y de la gente, y esa es la peor de las condenas”.

-“Soy malo para cantar, pero me niego a creerlo. Igual de malo soy para el deporte y para irme a los puños”.

-“En los últimos años, por mi trabajo y las cosas que se dieron, obtuve cierta visibilidad y tengo terror de volverme un vanidoso desubicado, que se olvida quién es y por cuatro fotos que le piden se cree más que el resto. Quiero seguir tomando el bus, ir a la tienda y fiar una jaba de bielas. Trato de estar consciente de eso y estar anclado a tierra”.

-“No me gusta la gente que cree que no puede hacer las cosas sin haberlo intentado”.

-“Si escogiera ahora un título para mi película sería Solo vine a hablar por teléfono”.

-“No la fumo, pero estoy a favor de legalizar la marihuana, incluso para fines recreativos”.

CONÓCELO

*Comunicador quiteño, de 34 años, especializado en periodismo político. Fue director de Diario La Hora.

*Junto a Andersson Boscán está al frente de La Posta, una plataforma digital de contenido periodístico.