Luisa Cuesta: “Tengo una necesidad de desfogar a través del arte”

Es fotógrafa, docente, actriz, maquilladora y pintora, esta última faceta es la que ahora la guayaquileña Luisa Cuesta explota en una nueva exposición que llevará a cabo el próximo 30 de mayo, a las 19:30, en Cuerex (Urdesa Central). Comenta que en mayo del año pasado, paralelamente al montaje de la obra teatral Luciérnaga, empezó a dibujar, actividad que finalmente pudo concretar. “Soy yo en otra dimensión. Es una necesidad de desfogar, mucha gente lo hace de diversas formas, yo, a través del arte”. La muestra exhibirá realmente 31 piezas, algunas de ellas inspiradas en artistas como Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, y los ecuatorianos Juan Miguel Marín, Andrea Tello y Martín Peña. “Me inspiro tanto en aquellos que ya no están vivos como los que continúan activos. Son ellos los que me motivan a realzarlos y reconocerlos”. Tras su experiencia con Pulpo Gris, una creación nacida por una ruptura, que presentó en La Fábrica, Cuesta expondrá ahora acuarelas en las que la tinta negra será predominante. “Si pudieran abrir mi cerebro y sacar mis pensamientos, estos serían los cuadros. Fueron dos años en que los canalicé y los transformé en obras plásticas que para mí son poemas, palabras y conceptos retratados”. La exposición que permanecerá abierta por un mes puede ser vista desde ya en su cuenta de Instagram. De su faceta actoral indica que cuando regrese con una obra lo hará con el tiempo indicado para montar una producción que refleje su singular lenguaje escénico. Por el momento es lo pictórico en lo que está centrada. Aclara que en 2015 dejó de pertenecer a la compañía Teatro del Cielo, pero su relación artística con Martín Peña continúa. Su faceta de maestra de arte en la Universidad Casa Grande también sigue. “Si yo hubiese decidido ser contadora o doctora, mi familia me hubiese visto raro, mis abuelas se habrían admirado, pues sabían cuál era mi vocación desde niña. Tanto ellas como mis padres han sido un gran apoyo”. De hecho, luego de graduarse del colegio, estudió Bellas Artes en el Jefferson College; posteriormente aprendió fotografía y maquillaje artístico en Barcelona, a su regreso se volcó a las artes escénicas. “Es donde me siento plena y realizada. Estoy en el mejor momento de mi vida, el año pasado estuve deprimida pero como decía Einstein, ‘la crisis es lo que fomenta la creatividad’ y tiene razón, lo que hice con Pulpo Gris, Luciérnaga y lo de ahora, surgieron de ese estado, todo al final es bueno, depende de mí transformarlo en un producto por el que al final del día me pagan (risas); y el espectador también gana”.