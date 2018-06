Laura Pausini: “No me identifico con la palabra diva”

Han pasado 25 años de que se dio a conocer al mundo con La soledad, aquella canción cuya melancólica letra empezaba con “Marco se ha marchado para no volver...”. El tema en mención, luego de su triunfo en el Festival de Sanremo, catapultó al estrellato a Laura Pausini de forma inmediata.

En Latinoamérica no ocurría un fenómeno similar con ninguna solista italiana desde Raffaella Carrá. Contactamos vía telefónica a la intérprete de Nadie me ha dicho (su más reciente éxito) quien ofrecerá un concierto en el Puerto Principal el próximo 11 de agosto en el coliseo Voltaire Paladines Polo, como parte de su gira World Wide Tour.

Lo primero que sorprende en ella no es solo su español perfecto sino también su locuacidad, energía y vitalidad al momento de hablar. “Será mi segunda vez en Ecuador y me interesa la idea de volver después de dos años de ausencia”.

Laura aprovechará su visita para interpretar las canciones de su nuevo álbum Hazte sentir y obviamente recorrerá los hits que han marcado su carrera como Víveme, En cambio no, Amores extraños, Inolvidable, Se fue y muchos más. De esta producción afirma que se atrevió a apostarle al género urbano y por eso la versión tropical de Nadie me ha dicho, en la que hace un feat con el grupo cubano Gente de Zona.

“Me inicié como baladista pop, pero como compositora, con el tiempo, fui incorporando otros sonidos, rock, soul y ahora con el álbum Hazte sentir quise darle un toque distinto y la respuesta ha sido muy buena. Hay melodías que son más acústicas a las que se sumaron autores, músicos y productores”.

El material, lanzado oficialmente en marzo de este año, entró a las primeras posiciones de streaming y en Billboard (categoría Latin Pop Songs) suma a una prolífica carrera en la que la cantante, natural de Faenza (cerca de Rávena) ha recibido innumerables premios, batido todos los récords en ventas y grabado duplas desde Madonna, Alejandro Sanz, Ricky Martin y Juanes hasta Andrea Bocelli y Kylie Minogue.

Con este currículum y haber vendido más de 80 millones de copias en todo el mundo, no se siente una diva. “No me identifico en nada con esa palabra, no le presto atención a los reconocimientos y a como puedan llamarme. Si me lo creyera, me sentiría diferente y no quiero transformarme en alguien que no soy”.

Confiesa que a sus 44 años sigue enfocada en el mismo propósito cuando descubrió su talento. “Cantar es mi vida, yo vivo para esto. Soy muy crítica y complicada en las cosas que tienen que ver con mi trabajo. No quiero acostumbrarme al éxito, mi pasión por la música sigue viva, y seguiré preocupándome por buscar más poesías que contengan calidad en sonido y letras”.

De su castellano perfecto enfatiza que se debe a que lo habla todos los días en su casa de Roma para no perder la costumbre. Al preguntarle cómo logra esa cercanía y empatía con las audiencias de todos los países donde se ha presentado y que toda su discografía (13 placas) haya sido certificada con discos de oro y platino, ella contesta: “Me sorprende tanto agrado y cariño, a veces me pregunto cómo es posible que la gente me quiera, soy muy afortunada por eso”. Como la mayoría de verdaderas estrellas no posee una fórmula ni receta que lo explique. “Siempre he sido yo misma, esa es la regla que he seguido en 25 años y me ha funcionado”.

