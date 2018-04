Laura Bozzo: “No soy estrella, soy naca”

La abogada peruana Laura Bozzo tiene una trayectoria de 25 años en la televisión. Su rostro es conocido en América gracias al talkshow que presentaba desde su natal Perú. Desde el lunes ha vuelto a la pantalla chica local con un programa bajo su mismo nombre. Televisa es su casa “y lo será hasta 2020”, comentó en esta entrevista, mientras explica que su horario de emisión es por RTS, de lunes a viernes, a las 18:00.

Bozzo tiene respuestas rápidas y se permite ser coloquial y equivocarse. No duda, solo habla. Y es lo que cree le ha traído problemas a lo largo de los años. Por eso ha tenido problemas con algunos políticos. Según ella porque “no les gusta que se muestre la realidad”.

En televisión tiene varios planes, entre ellos, que se llevará su autobiografía a un seriado. La cual ya fue comprada por una compañía de streaming. Aunque vive entre Ciudad de México y Acapulco, asegura ser cercana a Ecuador y conoce el caso de Sharon, el cual le impactó. “Me interesa hacer un especial sobre su historia. En Perú la querían mucho pero quiero hacer que su vida sea como un ejemplo también en México, para que las mujeres no permitan ni un solo golpe. Su muerte no puede ser en vano”.

Cercana ahora a las redes sociales, las cuales integrará a un nuevo show que prepara, se ha dado aún más cuenta que ella es del pueblo. “En mi canal (Televisa) hay muchas estrellas. Gente que se cree más. Yo soy abogada y me sale bien hablar en público y las personas me quieren. Por eso no soy estrella, soy naca, del pueblo”, dijo tajante.