La ‘brillantina’ que nadie olvida

Este sábado se cumplirán 40 años del estreno mundial de Grease, la película que consolidó el estrellato de John Travolta (obtenido en Saturday Night Fever un año antes) y consagró como actriz a la cantante Olivia Newton-John. EXPRESIONES quiso rendir un tributo a la cinta dirigida por Randal Kleiser, que nació como musical de Broadway y que con un presupuesto de apenas 6 millones de dólares recaudó 395 millones.

Aterrizamos en Ecuador la historia de amor de los colegiales Danny Zuco y Sandy Olsson, ambientada en 1958. El presentador de Canal Uno Stefano Navas y la modelo estadounidense Cristina Harzer caracterizaron a estos personajes.

Trajes negros de cuero que evocaban a la era de Elvis, y un convertible estacionado en una casona de Urdesa fueron los elementos que necesitamos para ambientar esta producción.

Tanto Navas como Harzer se confesaron fanáticos del largometraje. “Para mí es un honor caracterizar a Sandy. Me encantó la trama, la vi muy chica y no me he cansado de verla desde entonces”.

Para el comunicador deportivo es revivir un clásico que marcó a varias generaciones que no olvidan su historia ni sus pegajosas canciones.

La historia

Danny Zuko y Sandy Olsson se enamoran durante las vacaciones de verano. Cuando estas terminan, se despiden pensando que nunca más volverán a verse, ya que Sandy debía volver a Australia.

Pero la familia de ella cambia de opinión y en lugar de retornar al país de los koalas, Sandy se queda en los Estados Unidos y se inscribe en el instituto Rydell, donde estudia su amiga Frenchy, miembro de una pandilla llamada The Pink Ladies. Lo que no sabe es que en ese mismo instituto también estudia Danny.

Curiosidades de la película

*Olivia Newton-John no quería participar en la cinta, sin embargo, John Travolta se presentó en su casa y le pidió que hiciera la película con él.

*La mayoría de los actores eran demasiado mayores como para ir al colegio, casi todos tenían más de 19 años. Olivia Newton-John tenía 29 y John Travolta, 23. El resto rondaba los 30 años.

*You’re the one that I want es el tema más recordado de la película, pero estuvo a punto de no aparecer porque el director la detestaba.

*La balada Hopelessly devoted to you que Sandy (Olivia Newton-John) interpretó en el filme fue nominada al Óscar como mejor canción.

*En la melodía Look at me, I’m Sandra Dee que Rizzo (Stockard Channing) canta para burlarse de Sandy en la fiesta de pijamas, menciona a Elvis Presley y fue rodada el mismo día que el cantante falleció (16 de agosto de 1977).

*Llevó una semana grabar la escena del baile de la escuela. Resultó una coreografía accidentada, fue rodada en pleno verano y sin aire acondicionado, muchos extras se desmayaron.

*El peinado y los leggins que Olivia Newton-John usó en la escena final de la cinta junto a los tacones rojos fueron copiados por millones de mujeres en todo el mundo.

Ellos la recuerdan

“Pronto cumpliré 50 años de edad, por lo que era una niña cuando la vi, para mí fue una época linda que la pude disfrutar. La vi en el cine Maya y más de una vez. Fui también al Inca. Mi mamá nos hacía bailar a mi hermano Valentín y a mí como John Travolta y Olivia Newton-John. Recuerdo la ropa, los colores, la música y sus coreografías, las cuales hice después. Una época maravillosa e inolvidable”. (Carla Sala, presentadora de TV y maestra de danza).

“Remontarme a aquellos años es recordar Época 78 de Fantasía Musical, la primera en la FM, marcó la era de las discotecas en Guayaquil; Infinity, El Jardín, Studio 44 e Hipopótamo. Yo vi Brillantina en el cine Inca, que estaba situado en el barrio Centenario, el más aniñado de la época”. (Agustín Guevara, radiodifusor)

“Fueron los años en que me iba a la fiestas del barrio Centenario con una peluca afro, estaba recién casada. Yo tuve el disco doble de la película que por cierto me la vi en el cine Inca. No me preguntes qué cantaba (risas). Me vestía como Olivia Newton-John con los pantalones ajustados y blusas a la cintura y me peinaba como ella. Las farras eran en las casas de mis amigos y en la discoteca Hipopótamo, de Carlos Estrada, donde mezclaban los temas de Grease”. (Isabel Wagner, empresaria)

“La película refleja la ilusión de esa primera madurez de quienes estábamos en la época de los noviazgos. Yo me había casado en 1977. Ver a esa pareja hermosa, Olivia Newton-John y John Travolta, bailando y disfrutando sanamente por el amor que se tenían, nos llena de alegría. Hollywood no mostraba todavía nada explícito de sexo y drogas. (Washignton Delgado, gerente radial)