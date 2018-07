Juan Carlos Román: “Estoy en un momento espectacular de mi vida”

Con cerca de 20 años en el mundo del entretenimiento, Juan Carlos Román es uno de los talentos más versátiles y polifacéticos del país. Actor, cantante, locutor, hombre de negocios y últimamente instagramer gracias a Las Perris, una parodia de las mujeres en la vida contemporánea que protagoniza junto a Efraín Ruales y marca su regreso, luego de casi tres años alejado de la actuación.

Cuenta que saturado por la falta de propuestas televisivas de su interés, y en busca de una estabilidad económica, se volcó al área comercial, trabajando para una conocida revista de circulación nacional, sin dejar de lado su lado musical como integrante de los grupos Time Project Band y Emotion, lo único que lo mantenía en el candelero público.

No fue hasta que el presentador de En contacto lo buscó, no solo para el cómico proyecto audiovisual, sino también para integrarlo al programa radial Huevos fritos para que Román redescubriera su pasión por la comunicación y las artes escénicas.

Hoy está a mil, no se da tiempo para nada, pues para rematar, los preparativos de su casamiento con Pili Villegas, programado para el 1 de septiembre, no le dan respiro.

Directo al altar

“Tan maduro estoy que me voy a casar (risas). Me casaré el 1 de septiembre con una mujer maravillosa que se llama Pili Villegas, estoy encantado y enamorado de ella. El medio artístico es complicado para cualquier persona que tenga una pareja. Hay una confianza, comunicación y lealtad entre los dos que hablamos del tema abiertamente, le dije: ‘Pudiera trabajar en algo que no me agrade y me dé mucho dinero pero no me verás satisfecho, al contrario, si hago lo que me llena, tendrás a un hombre contento que te hará feliz, así lo entendió. Pili canta también en Emotion y estamos en los mismos shows, no estamos desconectados para nada”.

Con los huevos fritos

“Tenemos cinco meses con el programa de radio (101. 7 FM), es un proyecto de Efraín Ruales con Danilo Rosero, que fue pensado originalmente para televisión, se incluyó a Daniel Zea y luego llegué yo. Es un sueño hecho realidad, es un medio que te permite ser libre y expresarte como quieres”.

Las perris

“Empecé por invitación de Efraín (Ruales) con un par de parodias pero luego de ver las respuestas de la gente en Instagram le agarré el gustito. No es una idea original abordar situaciones de mujeres pero no se había explotado mucho en Ecuador. Así nacieron Las perris, con situaciones en las que se van a una fiesta o hablan de sus parejas. Los hombres lo podemos hacer bien porque percibimos y hemos experimentado su comportamiento, así que las representamos. La respuesta ha sido positiva pues hablamos de lo cotidiano. Al proyecto con Efraín Ruales también se ha sumado Anthony Swag. A Las Perris las disfruto como no tienes idea”.

La música en las venas

“Formo parte de Time Project Band y principalmente de Emotion, un grupo que toca en matrimonios y con el que estoy más involucrado. Hay muchos contratos los fines de semana y me permite estar más activo en la música. Créeme que cuando lo disfrutas no te cansa. Puedo manejar mis tiempos que me permite hacer otras cosas, comerciales o ser invitado a seriados, recientemente grabé en Ecuavisa algunos episodios de Sharon, la hechicera”.

Sin pensarlo dos veces

-Un actor: “Gael García Bernal. Si tengo un hijo lo llamaré como él”.

-Una película para ver 1.000 veces: “La saga de Star Wars”.

-Un superhéroe: “Wolverine”

-Un héroe de carne y hueso: “Mi madre”.

-¿Alguna vez se le quemó el huevo frito?: “Sí (risas)”.

-Una perris: “Lou Perris”.

-Un olor: Paraíso Azul.

-Un sabor: La perfecta combinación para una michelada.

-Lo que lo molesta: “La impuntualidad”.

-Un defecto: “El perfeccionismo”.

-Una manía: “El orden”.

-Una ciudad: “Ciudad de México”.

-Una playa: “Salinas”.

-Un músico: “Danilo Rosero”.

Conózcalo

*Actor, cantante y comunicador nacido en Guayaquil.

*Ha participado en diversos dramatizados televisivos como Fanatikda, Sin límites, De la vida real, Infieles, Mis primas, Corazón dominado y Condominio.

*También vivió en México donde actuó en teatro infantil, montando obras como El castillo de Barney y Lazy Town.