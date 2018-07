Jota: “He diseñado la vida que quiero”

Nació en Guayaquil, hace 28 años. Su nombre completo es Jorge Torres Arias, aunque en redes sociales lo conocemos como @iamjotarias.

Es un influencer con más de 150.000 seguidores en Instagram. Sus posteos se especializan en lifestyle: moda, viajes y gastronomía.

Este es el manifiesto que compartió con EXPRESIONES:

1. “Para lo que yo hago, en mí influyen youtubers como Yuya e instagramers como @iamgalla. Sigo a muchos artistas, diseñadores gráficos e ilustradores como el ecuatoriano @cintascotch”.

2. “Si mis chaquetas hablaran dirían que sudo mucho (risas). Las llevo siempre a mis viajes y a mis aventuras, tienen muchas millas, al igual que yo. Creo que la frase sería next stop”.

3. “Si tuviera que volver siempre a un lugar, sería el lago de Como en Italia”.

4. “Una locura de la que no me arrepiento y que volvería a repetir sería el skydiving, porque desde donde me lancé, en Laguna Beach (California), tres meses después alguien falleció”.

5. “Trato de ser lo más descomplicado en todo, pero al mismo tiempo soy perfeccionista. Tengo tantos proyectos que a veces no los saco. Debería hacerlos y corregirlos en el camino”.

6. “No me gustaría apoyar marcas que tengan que ver con el uso de animales o se pronuncien contra la identidad de género, la política o la religión. Las celebridades o gente importante no deberían opinar de estos temas y tomar partido”.

7. “Siempre estaré en campañas que vayan con mis valores y principios”.

8. “No oigo hard rock, prefiero sonidos que me alegren. No iría a un concierto de Marilyn Manson, por ejemplo”.

9. “Soy old fashioned en diversión. Mi salida máxima es ir a tomar un café y conversar, o tomarme una copa de vino, más relajado”.

10. “Me gusta estar a la vanguardia en tecnología, no me quedo con lo obsoleto”.

11. “Soy abierto en aceptar a todo el mundo sin importar su religión, género sexual o raza. No discrimino”.

12. “Si pudiera salir en una serie de televisión sería en Game of Thrones. Y si fuese Jon Snow, chévere”.

13. “Me gustan todas las historias de Disney, The Lion King, La sirenita, Aladino, y me sé de memoria las canciones. Así aprendí inglés, gracias a mi tía que me regaló las películas para verlas en VHS”.

14. “Hasta este momento he diseñado la vida que quiero”.

15 “Le tengo miedo al tiempo, a no hacer todas las cosas que quisiera. Vivo en un constante tic toc”.

16 “Todos mis ahorros se van en viajes. Tengo que conocer el mundo hasta que mis huesos aguanten. El país que más me ha sorprendido es Islandia y ver la aurora boreal”.

17 “Como influencer nunca supe que lo era. Comencé en diseño gráfico, me gustó la dirección de arte y crear. Incursioné en multimedia. Creo que cualquier persona que quiera contar algo, puede subirlo a las redes, no hay requisitos”.

18 “Influencer debe ser llamado alguien que ves y analizas que tiene un engagement y lo mides en comentarios e interacciones o te reconocen en la calle. Es algo ya físico que se sale del teléfono. Eso es llegar a un nivel más alto”.

19 “Una persona pública debe tener madurez y estar consciente de que en redes sociales está expuesta a recibir todo tipo de comentarios u opiniones. Si no te gusta algo, existe el botón unfollow”.

20 “La tecnología dependerá siempre del uso que le quieras dar. En lo particular, no comparto las bromas pesadas de algunos influencers que me parecen controversiales y se burlan de otros”.